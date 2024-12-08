Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 319 đường Trường Chinh (gần Ngã Tư Sở) Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ (MySql)

Kiến thức về API (Có thể sử dụng Postman để test)

Kỹ năng test manual và viết testcase

Test lỗi cho Team Java Dev

Viết báo cáo lỗi

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết Tiếng Nhật tương đương từ N3 trở lên.

Ưu tiên tốt nghiệpchuyên ngành CNTT hoặc 3 năm kinh nghiệm trở lên / Ngôn ngữ Nhật các trường Đại học

Hiểu Code Java, Javascript, html, css là lợi thế

Giao tiếp tốt khi làm việc với Team và các bộ phận khác

Có khả năng phân tích yêu cầu, tổng hợp tài liệu: test design, checklist...

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều loại công việc cùng lúc

Sẵn sàng đi công tác onsite tại Nhật Bản khi cần thiết

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty IT outsourcing hoặc có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản

Ưu tiên ứng viên đã từng du học hoặc làm việc tại Nhật Bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận: 20 triệu - 28 triệu ( tùy theo năng lực và khả năng tiếng Nhật)

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường IT chuyên nghiệp

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ

Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Teabrea trong tuần vào các thứ 4-6, quà tặng sinh nhật nhân viên

Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Sẵn sàng on-site tại Nhật, từ 3-6 tháng (luân phiên theo Team)

