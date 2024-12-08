Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE
Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 319 đường Trường Chinh (gần Ngã Tư Sở) Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 20 - 28 Triệu
Kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ (MySql)
Kiến thức về API (Có thể sử dụng Postman để test)
Kỹ năng test manual và viết testcase
Test lỗi cho Team Java Dev
Viết báo cáo lỗi
Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết Tiếng Nhật tương đương từ N3 trở lên.
Ưu tiên tốt nghiệpchuyên ngành CNTT hoặc 3 năm kinh nghiệm trở lên / Ngôn ngữ Nhật các trường Đại học
Hiểu Code Java, Javascript, html, css là lợi thế
Giao tiếp tốt khi làm việc với Team và các bộ phận khác
Có khả năng phân tích yêu cầu, tổng hợp tài liệu: test design, checklist...
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều loại công việc cùng lúc
Sẵn sàng đi công tác onsite tại Nhật Bản khi cần thiết
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty IT outsourcing hoặc có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản
Ưu tiên ứng viên đã từng du học hoặc làm việc tại Nhật Bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận: 20 triệu - 28 triệu ( tùy theo năng lực và khả năng tiếng Nhật)
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường IT chuyên nghiệp
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Teabrea trong tuần vào các thứ 4-6, quà tặng sinh nhật nhân viên
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Sẵn sàng on-site tại Nhật, từ 3-6 tháng (luân phiên theo Team)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
