Tuyển Tester Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)
- Hà Nội: 54A, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích yêu cầu, thiết kế test cases, test scenarios cho các ứng dụng mobile (iOS, Android).
Thực hiện manual test và (nếu có khả năng) xây dựng automated test cho mobile app.
Kiểm tra chức năng, UI/UX, hiệu năng và tính tương thích trên nhiều thiết bị, độ phân giải.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm qua từng sprint, phase release, hoặc production.
Theo dõi và ghi nhận bugs, phối hợp với Dev và BA để xử lý, xác minh và đóng bugs.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình test, checklist, quy chuẩn chất lượng.
Có thể hỗ trợ kiểm thử backend hoặc web khi cần.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm test ứng dụng mobile (iOS/Android)
Nắm vững quy trình test, kỹ thuật viết test case, test report, và bug report.
Có kinh nghiệm test trên nhiều thiết bị thực tế (real device) và giả lập (emulator).
Biết sử dụng công cụ quản lý test & bug tracking như: Jira, TestRail, Zephyr, Postman.
Hiểu biết cơ bản về API testing, request/response, HTTP status code.
Kỹ năng teamwork, attention to detail, tinh thần trách nhiệm với chất lượng sản phẩm.
Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) Thì Được Hưởng Những Gì
