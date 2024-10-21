Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Tham gia kiểm thử các dự án outsource với khách hàng Nhật Bản, chủ yếu sử dụng Manual testing Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án. Thông tin cụ thể về dự án sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Tham gia kiểm thử các dự án outsource với khách hàng Nhật Bản, chủ yếu sử dụng Manual testing

Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án.

Thông tin cụ thể về dự án sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT Đã học qua 1 khóa đào tạo Tester chuyên nghiệp Có từ 4-8 tháng kinh nghiệm thực tế làm dự án test web (Không tính thời gian thực tập, học việc) Ưu tiên có kinh nghiệm làm dự án outsource với Nhật Ưu tiên nếu tiếng Anh tốt và biết tiếng Nhật Nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT

Đã học qua 1 khóa đào tạo Tester chuyên nghiệp

Có từ 4-8 tháng kinh nghiệm thực tế làm dự án test web (Không tính thời gian thực tập, học việc)

Ưu tiên có kinh nghiệm làm dự án outsource với Nhật

Ưu tiên nếu tiếng Anh tốt và biết tiếng Nhật

Nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm. Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc. Xét tăng lương 2 lần/năm

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.

Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc.

Xét tăng lương 2 lần/năm

Thưởng & Trợ Cấp

Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm) Thưởng kết thúc dự án. Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn) Thưởng thành tích xuất sắc Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M) Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT) Phụ cấp đào tạo.

Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm)

Thưởng kết thúc dự án.

Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn)

Thưởng thành tích xuất sắc

Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên

Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M)

Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc

Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT)

Phụ cấp đào tạo.

Các hoạt động đào tạo, phát triển

Đào tạo Tiếng Nhật, tiếng Anh. Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức

Đào tạo Tiếng Nhật, tiếng Anh.

Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức

Bảo Hiểm

Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin