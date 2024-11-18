Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 8, tòa Ford, 313 Trường Chinh, Thanh Xuân

2.1. Thực hiện thủ tục nhập hàng

- Tiếp nhận thông tin hàng hóa nhập kho từ bộ phận Kế hoạch/ Kho thành phẩm để tiến hành nhập hàng hóa.

2.2. Thực hiện thủ tục xuất hàng

- Tiếp nhận đơn trên phần mềm và điều phối nhân viên thực hiện soạn hàng, đóng hàng theo đơn.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát đơn hàng xuất kho đảm bảo tính chính xác về chủng loại và số lượng.

- Kiểm soát việc giao nhận hàng với đơn vị vận chuyển đảm bảo đúng thời gian và quy định.

2.3. Sắp sếp và bảo quản hàng hóa trong kho

- Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho đảm bảo việc sắp xếp hàng hóa theo đúng sơ đồ kho.

- Duy trì thường xuyên việc thực hiện 5S theo quy định của công ty.

2.4. Báo cáo, cập nhật dữ liệu

- Kiểm kế kho định kì đảm bảo hàng hóa tồn kho đúng thực tế.

- Làm các báo cáo theo quy định

- Giao việc, bố trí nhân viên kho thực hiện

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Thủ kho (ưu tiên ngành thời trang phân phối bán lẻ)

- Nam, nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ, tỉ mỉ

- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ.

- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán và các phần mềm liên quan

- Thành thạo kỹ năng tin học VP (words, exel)

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

- Tuổi từ 22 – 30 tuổi

