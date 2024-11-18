Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
- Hà Nội: tầng 8, tòa Ford, 313 Trường Chinh, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
2.1. Thực hiện thủ tục nhập hàng
- Tiếp nhận thông tin hàng hóa nhập kho từ bộ phận Kế hoạch/ Kho thành phẩm để tiến hành nhập hàng hóa.
2.2. Thực hiện thủ tục xuất hàng
- Tiếp nhận đơn trên phần mềm và điều phối nhân viên thực hiện soạn hàng, đóng hàng theo đơn.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát đơn hàng xuất kho đảm bảo tính chính xác về chủng loại và số lượng.
- Kiểm soát việc giao nhận hàng với đơn vị vận chuyển đảm bảo đúng thời gian và quy định.
2.3. Sắp sếp và bảo quản hàng hóa trong kho
- Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho đảm bảo việc sắp xếp hàng hóa theo đúng sơ đồ kho.
- Duy trì thường xuyên việc thực hiện 5S theo quy định của công ty.
2.4. Báo cáo, cập nhật dữ liệu
- Kiểm kế kho định kì đảm bảo hàng hóa tồn kho đúng thực tế.
- Làm các báo cáo theo quy định
- Giao việc, bố trí nhân viên kho thực hiện
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ, tỉ mỉ
- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ.
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán và các phần mềm liên quan
- Thành thạo kỹ năng tin học VP (words, exel)
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
- Tuổi từ 22 – 30 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI