Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 8, tòa Ford, 313 Trường Chinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

2.1. Thực hiện thủ tục nhập hàng
- Tiếp nhận thông tin hàng hóa nhập kho từ bộ phận Kế hoạch/ Kho thành phẩm để tiến hành nhập hàng hóa.
2.2. Thực hiện thủ tục xuất hàng
- Tiếp nhận đơn trên phần mềm và điều phối nhân viên thực hiện soạn hàng, đóng hàng theo đơn.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát đơn hàng xuất kho đảm bảo tính chính xác về chủng loại và số lượng.
- Kiểm soát việc giao nhận hàng với đơn vị vận chuyển đảm bảo đúng thời gian và quy định.
2.3. Sắp sếp và bảo quản hàng hóa trong kho
- Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho đảm bảo việc sắp xếp hàng hóa theo đúng sơ đồ kho.
- Duy trì thường xuyên việc thực hiện 5S theo quy định của công ty.
2.4. Báo cáo, cập nhật dữ liệu
- Kiểm kế kho định kì đảm bảo hàng hóa tồn kho đúng thực tế.
- Làm các báo cáo theo quy định
- Giao việc, bố trí nhân viên kho thực hiện

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Thủ kho (ưu tiên ngành thời trang phân phối bán lẻ)
- Nam, nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ, tỉ mỉ
- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ.
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán và các phần mềm liên quan
- Thành thạo kỹ năng tin học VP (words, exel)
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
- Tuổi từ 22 – 30 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 315 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

