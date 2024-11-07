Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Nhận order của khách hàng từ nhân viên phục vụ
- Thanh toán cho khách hàng
- Kiểm tra đầu ca và kết ca
- Công việc khác trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, độ tuổi: 20 - 27
- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp Nghề trở lên
- Có kinh nghiệm thu ngân/thủ quỹ, ưu tiên đã làm bên các lĩnh vực dịch vụ, ăn uống, siêu thị, chuỗi bán lẻ....
- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp trách nhiệm
- Phụ cấp gửi xe
- Chế độ off 4 ngày/tháng
- Tip mỗi tháng
- Ký HĐLĐ sau 2 tháng thử việc, chế độ đầy đủ theo quy định Pháp luật
- Cơ hội thăng tiến cao
- HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN THỰC TẬP
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
