Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhận order của khách hàng từ nhân viên phục vụ

- Thanh toán cho khách hàng

- Kiểm tra đầu ca và kết ca

- Công việc khác trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi: 20 - 27

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp Nghề trở lên

- Có kinh nghiệm thu ngân/thủ quỹ, ưu tiên đã làm bên các lĩnh vực dịch vụ, ăn uống, siêu thị, chuỗi bán lẻ....

- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp trách nhiệm

- Phụ cấp gửi xe

- Chế độ off 4 ngày/tháng

- Tip mỗi tháng

- Ký HĐLĐ sau 2 tháng thử việc, chế độ đầy đủ theo quy định Pháp luật

- Cơ hội thăng tiến cao

- HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN THỰC TẬP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin