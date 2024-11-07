Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhận order của khách hàng từ nhân viên phục vụ
- Thanh toán cho khách hàng
- Kiểm tra đầu ca và kết ca
- Công việc khác trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi: 20 - 27
- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp Nghề trở lên
- Có kinh nghiệm thu ngân/thủ quỹ, ưu tiên đã làm bên các lĩnh vực dịch vụ, ăn uống, siêu thị, chuỗi bán lẻ....
- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp trách nhiệm
- Phụ cấp gửi xe
- Chế độ off 4 ngày/tháng
- Tip mỗi tháng
- Ký HĐLĐ sau 2 tháng thử việc, chế độ đầy đủ theo quy định Pháp luật
- Cơ hội thăng tiến cao
- HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN THỰC TẬP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

