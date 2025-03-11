Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 144/46 Khu phố 2, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập các hồ sơ chứng từ, theo dõi chứng từ đầu vào

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ dữ liệu, chứng từ kế toán;

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm word, excel, phần mềm kế toán

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi, tập trung vào công việc.

Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Trong tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7 luân phiên.

Công ty hỗ trợ cơm trưa và lương thực tập sinh

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.