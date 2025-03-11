Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 144/46 Khu phố 2, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập các hồ sơ chứng từ, theo dõi chứng từ đầu vào
Quản lý, sắp xếp và lưu trữ dữ liệu, chứng từ kế toán;
Thực hiện các công việc kế toán nội bộ khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm word, excel, phần mềm kế toán
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi, tập trung vào công việc.
Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng Thì Được Hưởng Những Gì
Trong tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7 luân phiên.
Công ty hỗ trợ cơm trưa và lương thực tập sinh
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng
