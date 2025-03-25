Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 22C, Đường N4, KĐT The Season, KP. Đông Nhì, P. Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp hồ sơ chứng từ
Nhập liệu chứng từ lên phần mềm MISA
Làm việc với nhà cung cấp thu thập giá nhập hàng hóa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng tốt nghiệp hoặc mới ra trường chuyên ngành Kế toán
Năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát, tháo vác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa
Tham gia các hoạt động HAPPY HOUR cùng công ty
Thưởng nếu hoàn thành tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power

Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 22C, Đường N4, KĐT The Season, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

