Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power
Thỏa thuận
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
1 người
Không yêu cầu
Thực tập sinh
- Bình Dương: 22C, Đường N4, KĐT The Season, KP. Đông Nhì, P. Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp hồ sơ chứng từ
Nhập liệu chứng từ lên phần mềm MISA
Làm việc với nhà cung cấp thu thập giá nhập hàng hóa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng tốt nghiệp hoặc mới ra trường chuyên ngành Kế toán
Năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát, tháo vác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Tham gia các hoạt động HAPPY HOUR cùng công ty
Thưởng nếu hoàn thành tốt công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
