Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 22C, Đường N4, KĐT The Season, KP. Đông Nhì, P. Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp hồ sơ chứng từ

Nhập liệu chứng từ lên phần mềm MISA

Làm việc với nhà cung cấp thu thập giá nhập hàng hóa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng tốt nghiệp hoặc mới ra trường chuyên ngành Kế toán

Năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát, tháo vác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa

Tham gia các hoạt động HAPPY HOUR cùng công ty

Thưởng nếu hoàn thành tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Power

