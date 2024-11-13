Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 117 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Từ 25 Triệu

- Thực hiện soạn thảo hợp đồng, bảng báo giá hợp tác kinh doanh.
- Thực hiện soạn và đăng bài trên các kênh theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học chuyên ngành marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
- Có am hiểu về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (Ecommerce)
- Có kỹ năng viết nội dung
- Đã từng bán hàng online là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian 3 tháng
- Chế độ và quyền lợi:
+ Mức hỗ trợ kỳ thực tập: 2.500.000 đồng / tháng, có theo dõi chấm công.
+ Hỗ trợ gửi xe: công ty hỗ trợ 100%
+ Hỗ trợ ký, đóng dấu xác nhận thời gian thực tập nộp trường/thầy/cô.
+ Hướng dẫn hoặc định hướng làm đề án tốt nghiệp / bài luận cuối khoá
+ Tham gia CLB ngoại khoá: Cầu Lông, Chạy Bộ, Bóng Đá

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 117-119 Bạch đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

