Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1,5

- 3 triệu/tháng(Thỏa thuận theo năng lực) Hỗ trợ dấu thực tập Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2

- 3 tháng thực tập Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty Được làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo, cởi mở. Học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết Môi trường làm việc trẻ thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, teabreak, du lịch do công ty tổ chức, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Sáng tạo nội dung và thực thi các chiến lược MKT cho các trang page Facebook, Tik Tok…
Phối hợp, làm việc với bộ phận Media lên nội dung order các ấn phẩm online và offline
Phối hợp với team Marketing xây dựng kế hoạch content, video truyền thông cho công ty và các dự án theo kế hoạch chung
Tham gia công tác truyền thông nội bộ của phòng Marketing.
Thực hiện các công việc Marketing khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đại học các ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông, PR… các ngành có liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên các bạn biết làm content và có những video viral trên mạng xã hội là điểm cộng.
Kỹ năng viết lách, có tư duy tốt, có hiểu biết về social media (FB, Tiktok, Youtube...)
Nhanh nhẹn, có tư duy sáng tạo và cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 1.5 - 3 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà 3C ngõ 33 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

