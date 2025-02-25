Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ
- Hà Nội: 1,5
- 3 triệu/tháng(Thỏa thuận theo năng lực) Hỗ trợ dấu thực tập Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2
- 3 tháng thực tập Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty Được làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo, cởi mở. Học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết Môi trường làm việc trẻ thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, teabreak, du lịch do công ty tổ chức, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Sáng tạo nội dung và thực thi các chiến lược MKT cho các trang page Facebook, Tik Tok…
Phối hợp, làm việc với bộ phận Media lên nội dung order các ấn phẩm online và offline
Phối hợp với team Marketing xây dựng kế hoạch content, video truyền thông cho công ty và các dự án theo kế hoạch chung
Tham gia công tác truyền thông nội bộ của phòng Marketing.
Thực hiện các công việc Marketing khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên các bạn biết làm content và có những video viral trên mạng xã hội là điểm cộng.
Kỹ năng viết lách, có tư duy tốt, có hiểu biết về social media (FB, Tiktok, Youtube...)
Nhanh nhẹn, có tư duy sáng tạo và cầu tiến trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
