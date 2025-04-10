Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA CUA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA CUA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng bài, nội dung trên Instagram, Facebook, Tiktok…
Hỗ trợ viết content, quay chụp sản phẩm, quay tiktok được hướng dẫn tận tình
Hỗ trợ triển khai, chuẩn bị nội dung cho hoạt động Marketing.
Nhận task kèm theo từ quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3 bài viết mỗi ngày trong group Review Món Việt Tại Mỹ.
Seeding bài viết.
Nhập liệu sản phẩm mỗi ngày lên website CTWS Group.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA CUA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA CUA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
