Tuyển Thực tập sinh Marketing Tròn House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Tròn House
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: T11
- 21, phường Long Bình, Quận 9, Thủ Đức, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai các hoạt động Marketing chi tiết theo kế hoạch của công ty
Update, cập nhật nội dung trên các nền tảng Social Media, Website
Tìm kiếm, research thông tin theo yêu cầu
Viết Content Social, Content Website
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên chuyên ngành Marketing/ PR/Quản trị kinh doanh/ ...
Sáng tạo, nắm bắt nhanh các xu hướng mới
Cầu tiến, có trách nhiệm, chủ động trong công việc
Có laptop cá nhân
Tại Tròn House Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 3-4 triệu/ tháng
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Hỗ trợ con dấu xác nhận thực tập của sinh viên
Cơ hội học hỏi, trải nghiệm thực tế môi trường Agency và cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tròn House
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
