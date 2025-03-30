Tuyển Thực tập sinh Marketing Tròn House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T11 - 21, phường Long Bình, Quận 9, Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai các hoạt động Marketing chi tiết theo kế hoạch của công ty

Update, cập nhật nội dung trên các nền tảng Social Media, Website

Tìm kiếm, research thông tin theo yêu cầu

Viết Content Social, Content Website

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Marketing/ PR/Quản trị kinh doanh/ ...

Sáng tạo, nắm bắt nhanh các xu hướng mới

Cầu tiến, có trách nhiệm, chủ động trong công việc

Có laptop cá nhân

Tại Tròn House Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3-4 triệu/ tháng

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Hỗ trợ con dấu xác nhận thực tập của sinh viên

Cơ hội học hỏi, trải nghiệm thực tế môi trường Agency và cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tròn House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin