Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Thu thập thông số, thông tin liên quan đến dự án, chiến lược Marketing
Nghiên cứu các số liệu, hoạt động Marketing của đối thủ
Hỗ trợ những công việc khác của phòng Marketing
Tạo, phân phối các tài liệu Marketing
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông của công ty, dự án
Viết content và quản lý các trang mạng xã hội
Hỗ trợ thiết kế
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang theo học hoặc đã tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Tiếp Thị, Truyền thông…
Ứng viên có thể làm việc và thực tập tối thiếu 6 tháng
Có 3-6 tháng kinh nghiệm thực tập sinh marketing
Có thể làm việc fulltime
Ứng viên có thể làm việc và thực tập tối thiếu 6 tháng
Có 3-6 tháng kinh nghiệm thực tập sinh marketing
Có thể làm việc fulltime
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI