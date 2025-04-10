Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Thu thập thông số, thông tin liên quan đến dự án, chiến lược Marketing

Nghiên cứu các số liệu, hoạt động Marketing của đối thủ

Hỗ trợ những công việc khác của phòng Marketing

Tạo, phân phối các tài liệu Marketing

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông của công ty, dự án

Viết content và quản lý các trang mạng xã hội

Hỗ trợ thiết kế

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học hoặc đã tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Tiếp Thị, Truyền thông…

Ứng viên có thể làm việc và thực tập tối thiếu 6 tháng

Có 3-6 tháng kinh nghiệm thực tập sinh marketing

Có thể làm việc fulltime

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

