Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TH3 GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17/43/14 Đường Tam Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và lên ý tưởng phát triển các kênh mạng xã hội của Công ty.

Nghiên cứu và lên ý tưởng phát triển cho các chương trình bán hàng mới.

Nghiên cứu từ khóa và hỗ trợ viết nội dung về sản phẩm, tin tức cho Website, Fanpage, các sàn Thương mại điện tử.

Đăng bài viết lên website, fanpage, sàn thương mại điện tử của Công ty.

Lên ý tưởng cho nội dung, kịch bản video.

Seeding tăng tương tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Sinh viên có nhu cầu kiến tập, thực tập, trải nghiệm về ngành Marketing.

Có khả năng xây dựng kịch bản và dựng video.

Có khả năng viết content.

Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TH3 GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ mộc thực tập và tài liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo.

Đăng ký lịch thực tập linh hoạt phù hợp với thời gian của thực tập sinh.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cơ hội trải nghiệm những công việc thực tế & phát triển bản thân trong thời gian ngắn.

Phụ cấp cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TH3 GROUP

