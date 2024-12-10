Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH T4 TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu

CÔNG TY TNHH T4 TEK
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH T4 TEK

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH T4 TEK

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 287/54 Âu Dương Lân, p.2, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing cho các dự án bất động , sản phẩm bất động sản
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định xu hướng và nhu cầu của khách hàng.
Lên kế hoạch và tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng cao trên nhiều nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội, email marketing,...) nhằm thu hút khách hàng tiềm năng.
Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung SEO (Search Engine Optimization) để cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.
Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.
Phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung marketing và đưa ra các đề xuất cải tiến.
Theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động marketing.
Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về xu hướng marketing, công nghệ mới.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền, Bất động sản, Công nghệ thông tin, hành chính nhân sự hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content , Website (không yêu cầu kinh nghiệm nếu bạn có đam mê và năng khiếu viết , thiết kế).
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và hấp dẫn.
Có kiến thức, kỹ thuật SEO cơ bản.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng quản lý thời gian và chủ động trong công việc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kiến thức về bất động sản là một lợi thế, bạn sẽ được đào tạo bài bản nếu chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH T4 TEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh và hấp , ít nhất 40tr / vụ chốt
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Các hoạt động team building thường xuyên.
Xác nhận dấu mộc thực tập theo qui định của nhà trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH T4 TEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH T4 TEK

CÔNG TY TNHH T4 TEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L18-11-13, Tầng 18 Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

