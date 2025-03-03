Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà 6th Element, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Lên ý tưởng, kịch bản xây dựng kênh Tiktok, Fanpage tuyển dụng theo định hướng phù hợp
Trực tiếp lên hình, diễn xuất trong các video theo kế hoạch nội dung kịch bản
Hỗ trợ tìm kiếm và phát triển các kênh truyền thông theo xu hướng
Hỗ trợ xây dựng và phát triển nguồn dữ liệu ứng viên tiềm năng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 các trường đại học hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Thiết kế đồ họa, Truyền thông, Quản trị nhân lực,...
Yêu thích và có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh và tạo Video cơ bản(Capcut/Premiere, AI, Canva, Adobe Photoshop...)
Kỹ năng chụp ảnh, quay phim tốt
Làm việc ít nhất 6 buổi/tuần (thời gian làm việc từ 8h30 - 17h30 thứ 2 đến thứ 6)
Sáng tạo, giàu ý tưởng, thích thử nghiệm cái mới
Xem Tiktok, Douyin nhiều, có hiểu biết nhất định về thị trường TikTok
Có thẩm mỹ cao, có năng lực thích nghi với thay đổi và đam mê với các hoạt động truyền thông

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 3.000.000đ/tháng
Hỗ trợ dấu mộc, báo cáo tốt nghiệp.
Khả năng làm việc độc lập
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, thân thiện, được tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân
Cơ hội học hỏi, đào tạo nghiệp vụ, phát triển chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà 6th Element, đường Nguyễn Văn Huyên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

