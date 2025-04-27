Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 91 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên dịch tiếng Anh, từ Anh sang Việt, Việt sang Anh
Chuẩn bị hồ sơ công chứng.
Dịch thuật hồ sơ, có form - mẫu hỗ trợ
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Du lịch, Ngôn ngữ Anh
Có thể làm việc fulltime, hoặc tối thiểu 4 ngày trong tuần
Kỹ năng tin học văn phòng khá
Yêu thích công việc biên dịch, tỉ mỉ, cẩn thận và không cẩu thả
Có trách nhiệm với công việc, đảm bảo chất lượng bản dịch
Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ dấu mộc, tài liệu thực hiện báo cáo thực tập
Được đào tạo từ đầu và Sau khi kết thúc kỳ thực tập có cơ hội được làm nhân viên chính thức
Được tiếp xúc trải nghiệm công việc thực tế, Anh/Chị hướng dẫn tận tình, đồng nghiệp thân thiện
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
