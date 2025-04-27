Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên dịch tiếng Anh, từ Anh sang Việt, Việt sang Anh

Chuẩn bị hồ sơ công chứng.

Dịch thuật hồ sơ, có form - mẫu hỗ trợ

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Du lịch, Ngôn ngữ Anh

Có thể làm việc fulltime, hoặc tối thiểu 4 ngày trong tuần

Kỹ năng tin học văn phòng khá

Yêu thích công việc biên dịch, tỉ mỉ, cẩn thận và không cẩu thả

Có trách nhiệm với công việc, đảm bảo chất lượng bản dịch

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc, tài liệu thực hiện báo cáo thực tập

Được đào tạo từ đầu và Sau khi kết thúc kỳ thực tập có cơ hội được làm nhân viên chính thức

Được tiếp xúc trải nghiệm công việc thực tế, Anh/Chị hướng dẫn tận tình, đồng nghiệp thân thiện

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin