Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Snugg làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK57, Ngõ 4 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Quận Hà Đông

1. Học cách lên kế hoạch, tạo và phát triển nội dung bài viết, tin, mạng lưới cho các kênh truyền thông xã hội: facebook, Instagram, website; mô tả sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử.

2. Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chiến dịch quảng cáo và truyền thông.

3. Theo dõi và phân tích hiệu suất của nội dung để tối ưu hóa chiến lược sau này.

4. Nghiên cứu xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để kịp thời cập nhật nội dung phù hợp.

5. Tối ưu hóa nội dung cho SEO nhằm tăng cường khả năng hiển thị trực tuyến.

- Nhận cả các bạn mới tốt nghiệp hoặc đang đi học. Cam kết thu xếp tối thiểu 12h/ tuần lên học tập tại văn phòng.

-Tư duy viết lách tốt, khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn và sáng tạo.

- Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế ảnh như Canva, có thể tự chủ động lên ảnh cho nội dung bài viết cơ bản.

- Ham học hỏi, chịu khó, biết linh động.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Thương mại Snugg Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 1tr5, chuyên cần 500k và thưởng theo hiệu quả công việc. Mức lương thực nhận 3-4tr tùy khả năng.

- Được đào tạo và phát triển nghiệp vụ.

- Môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo.

- Được làm việc trong lĩnh vực thời trang, có cơ hội tiếp xúc với các sản phẩm đa dạng, chất lượng.

Cơ hội thăng tiến:

- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp, sau có thể lên trưởng nhóm nội dung hoặc quản lý marketing.

- Cơ hội phát triển kỹ năng qua các dự án thực tế.

Phúc lợi khác:

- Ngày nghỉ phép theo quy định và các ngày nghỉ lễ.

- Các hoạt động team building và sự kiện nội bộ để tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Snugg

