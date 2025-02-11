Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 1, 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Biên tập và tạo các nội dung trên các nền tảng MXH (Youtube, Tiktok, Facebook)

Phối hợp với video editor để sản xuất video clip ngắn và trung

Phối hợp với designer để sản xuất các nội dung ảnh và viết trên MXH

Thực hiện các yêu cầu khác từ Trưởng phòng và người hướng dẫn

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần trẻ trung, nhạy bén, ham học hỏi, tiếp cận nhanh với các xu hướng trong nghề

Content dự án

Xây kênh Tiktok

Xây kênh Facebook

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển bản thân dưới sự dẫn dắt của các anh chị trong nghề

Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cháy hết mình cùng các đồng đội phòng Marketing trong công việc và các buổi party - “Work hard, play hard”

Check in tại văn phòng “sang - xịn - mịn” giữa trung tâm thành phố

Tìm đồng đội relax xong những giờ làm việc căng thẳng với các hoạt động: Đá bóng, cầu lông, gym, cafe tâm sự hay cả du lịch Summoner’s Rift nữa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin