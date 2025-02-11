Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Tầng 1, 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Biên tập và tạo các nội dung trên các nền tảng MXH (Youtube, Tiktok, Facebook)
Phối hợp với video editor để sản xuất video clip ngắn và trung
Phối hợp với designer để sản xuất các nội dung ảnh và viết trên MXH
Thực hiện các yêu cầu khác từ Trưởng phòng và người hướng dẫn
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần trẻ trung, nhạy bén, ham học hỏi, tiếp cận nhanh với các xu hướng trong nghề
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phát triển bản thân dưới sự dẫn dắt của các anh chị trong nghề
Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cháy hết mình cùng các đồng đội phòng Marketing trong công việc và các buổi party - “Work hard, play hard”
Check in tại văn phòng “sang - xịn - mịn” giữa trung tâm thành phố
Tìm đồng đội relax xong những giờ làm việc căng thẳng với các hoạt động: Đá bóng, cầu lông, gym, cafe tâm sự hay cả du lịch Summoner’s Rift nữa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
