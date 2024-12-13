Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Toà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Sàng lọc, bổ sung thêm thông tin khách hàng, phát triển nguồn danh sách khách hàng mới từ data có sẵn công ty cung cấp lên hệ thống dữ liệu của công ty.
Tìm kiếm, cập nhật thêm các thông tin tiềm năng của khách hàng từ việc sử dụng các công cụ như google, facebook, zalo, linkdein... để nhận diện được đối tượng tiềm năng cho bộ phận telesales tạo cơ hội bán hàng.
Hỗ trợ công tác bán hàng, giới thiệu về sản phẩm của công ty. Các giải pháp hàng đầu của các hãng công nghệ trên thế giới như: Microsoft, Vmware, Oracle, Autodesk, Kaspersky, HP, Dell EMC, IBM ...

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Chăm chỉ, cầu thị, chủ động trong nghiên cứu, năng động và sáng tạo trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương trong thời gian thực tập: 20.000vnđ/giờ + thưởng hoàn thành tốt công việc (Thu nhập: 4-6 triệu/tháng)
Được hỗ trợ dấu thực tập, báo cáo thực tập (nếu cần)
Trở thành nhân viên chính thức sau 2 – 3 tháng với mức thu nhập hấp dẫn.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hiện đại, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo đầy đủ từ A đến Z, thường xuyên được tiếp cận những kỹ năng trong công việc từ các anh/chị đi trước.
Đội ngũ leader chỉ bảo nhiệt tình và dày dặn kinh nghiệm.
Được tham gia bảo hiểm xã hội, chế độ Lễ, Tết, lương tháng 13, phép năm... ngay sau khi tiếp nhận chính thức
Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng để CBNV thưởng thức
Tham gia các hoạt động nội bộ: sinh nhật tháng, bữa trưa vui vẻ, du lịch, ....
Được làm việc tại trang web số 1 Việt Nam về phần mềm bản quyền.
Luôn phát triển khi thường xuyên làm việc với nhân sự ở các công ty công nghệ hàng đầu: Microsoft, Oracle, Kaspersky...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội:Tầng 2, tòa nhà ATS, số 252 Hoàng Quốc Việt, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hồ Chí Minh: Tầng 5, 89 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

