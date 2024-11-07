Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 222 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tham gia vào việc sáng tạo và sản xuất nội dung video ngắn cho các nền tảng như YouTube, TikTok, Reels (Video ngắn), 10-20% làm liên quan video dài
Đóng góp ý tưởng và tham gia quay, dựng, edit video
Sáng tạo nội dung xây dựng kênh: chuyên gia, cung cấp thông tin hữu ích về lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử
Hỗ trợ lập kế hoạch và định hướng phát triển kênh nội dung, đặc biệt hướng tới xây dựng kênh chuyên gia trên YouTube và TikTok.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 1, 2, 3 hoặc năm 4, chờ bằng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh,...
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere, Final Cut Pro, CapCut, v.v.).
Yêu thích sáng tạo nội dung,Có khả năng sáng tạo nội dung theo xu hướng trên các nền tảng Youtube, tiktok.
Hiểu biết cơ bản về các nền tảng video ngắn như TikTok, YouTube Shorts
Có tầm nhìn và mong muốn xây kênh nội dung, đặc biệt là kênh chuyên gia
Đam mê và có mong muốn học hỏi về quay và chỉnh sửa video
Kỹ năng cần có
Viết lách: - Viết được kịch bản ngắn gọn, xúc tích. - Diễn đạt ý tưởng rõ ràng, dễ hiểu. - Viết đúng chính tả, ngữ pháp.
Nghiên cứu & Phân tích: - Tìm kiếm, tổng hợp thông tin trên internet và các nền tảng video
Sáng tạo nội dung:- Đề xuất ý tưởng nội dung. - Nắm bắt xu hướng nội dung trên mạng xã hội.
Kiến thức về mạng xã hội: - Hiểu biết cơ bản về các nền tảng mạng xã hội.
Kỹ năng mềm: - Giao tiếp tốt. - Làm việc nhóm. - Có trách nhiệm, quản lý thời gian.
Công cụ hỗ trợ: - Sử dụng Canva, các công cụ chỉnh sửa ảnh, video cơ bản.
Quay phim: - Hiểu biết cơ bản về quay phim trên điện thoại.
Edit video (CapCut): - Biết sử dụng các tính năng cơ bản của CapCut (cắt ghép, chèn nhạc, chữ)
Công cụ: Có laptop cá nhân
Tinh thần làm việc: Ham học hỏi, năng động, sáng tạo; Trung thực; Yêu thích và muốn phát triển trong lĩnh vực thương mại điện tử
Tinh thần làm việc:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 2.000.000 - 4.000.000 vnđ/ tháng/ 24 công (Thỏa thuận)
Thưởng hiệu suất công việc
Cơ hội học hỏi:
Được học các khóa học Edit
Được học các khóa học về làm kênh
Được học các khóa học về Youtube, TikTok
Được học các khóa học về Content
Tiếp cận và sử dụng công cụ quay phim của Công ty
Làm việc với các công nghệ hiện đại và chuyên nghiệp như Lark, NAS
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, với cơ hội học hỏi và phát triển từ các chuyên gia trong ngành.
"Thực chiến" tham gia vào các dự án, phát triển kỹ năng cứng, kỹ năng mềm
Tự do sáng tạo và bảo vệ ý kiến để xây dựng kênh
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 222 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

