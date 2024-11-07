Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tham gia vào việc sáng tạo và sản xuất nội dung video ngắn cho các nền tảng như YouTube, TikTok, Reels (Video ngắn), 10-20% làm liên quan video dài

Đóng góp ý tưởng và tham gia quay, dựng, edit video

Sáng tạo nội dung xây dựng kênh: chuyên gia, cung cấp thông tin hữu ích về lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử

Hỗ trợ lập kế hoạch và định hướng phát triển kênh nội dung, đặc biệt hướng tới xây dựng kênh chuyên gia trên YouTube và TikTok.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 1, 2, 3 hoặc năm 4, chờ bằng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh,...

Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere, Final Cut Pro, CapCut, v.v.).

Yêu thích sáng tạo nội dung,Có khả năng sáng tạo nội dung theo xu hướng trên các nền tảng Youtube, tiktok.

Hiểu biết cơ bản về các nền tảng video ngắn như TikTok, YouTube Shorts

Có tầm nhìn và mong muốn xây kênh nội dung, đặc biệt là kênh chuyên gia

Đam mê và có mong muốn học hỏi về quay và chỉnh sửa video

Kỹ năng cần có

Viết lách: - Viết được kịch bản ngắn gọn, xúc tích. - Diễn đạt ý tưởng rõ ràng, dễ hiểu. - Viết đúng chính tả, ngữ pháp.

Nghiên cứu & Phân tích: - Tìm kiếm, tổng hợp thông tin trên internet và các nền tảng video

Sáng tạo nội dung:- Đề xuất ý tưởng nội dung. - Nắm bắt xu hướng nội dung trên mạng xã hội.

Kiến thức về mạng xã hội: - Hiểu biết cơ bản về các nền tảng mạng xã hội.

Kỹ năng mềm: - Giao tiếp tốt. - Làm việc nhóm. - Có trách nhiệm, quản lý thời gian.

Công cụ hỗ trợ: - Sử dụng Canva, các công cụ chỉnh sửa ảnh, video cơ bản.

Quay phim: - Hiểu biết cơ bản về quay phim trên điện thoại.

Edit video (CapCut): - Biết sử dụng các tính năng cơ bản của CapCut (cắt ghép, chèn nhạc, chữ)

Công cụ: Có laptop cá nhân

Tinh thần làm việc: Ham học hỏi, năng động, sáng tạo; Trung thực; Yêu thích và muốn phát triển trong lĩnh vực thương mại điện tử

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 2.000.000 - 4.000.000 vnđ/ tháng/ 24 công (Thỏa thuận)

Thưởng hiệu suất công việc

Cơ hội học hỏi:

Được học các khóa học Edit

Được học các khóa học về làm kênh

Được học các khóa học về Youtube, TikTok

Được học các khóa học về Content

Tiếp cận và sử dụng công cụ quay phim của Công ty

Làm việc với các công nghệ hiện đại và chuyên nghiệp như Lark, NAS

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, với cơ hội học hỏi và phát triển từ các chuyên gia trong ngành.

"Thực chiến" tham gia vào các dự án, phát triển kỹ năng cứng, kỹ năng mềm

Tự do sáng tạo và bảo vệ ý kiến để xây dựng kênh

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin