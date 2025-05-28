Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Xây dựng & Phát triển Nội dung Viết:

Lên ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai sản xuất nội dung chất lượng cao, đa dạng trên các kênh truyền thông của công ty (website, blog, mạng xã hội: Facebook, Instagram, LinkedIn, Zalo OA,...).

Biên tập bài viết PR, thông cáo báo chí, nội dung email marketing, kịch bản sự kiện (nếu có).

Nghiên cứu từ khóa và tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO để tăng cường khả năng hiển thị và tiếp cận của website, bài viết.

Sáng tạo slogan, tagline, thông điệp truyền thông cho các chiến dịch.

2. Sản xuất Nội dung Video Cơ bản:

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản chi tiết cho các video ngắn, clip giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, video testimonial, hướng dẫn, chia sẻ kiến thức, nội dung viral.

Tự thực hiện quay các cảnh phim cơ bản (sử dụng điện thoại thông minh có chất lượng tốt hoặc các thiết bị quay phim cơ bản).

Thực hiện biên tập, chỉnh sửa video cơ bản: cắt ghép, thêm chữ, hiệu ứng đơn giản, nhạc nền để tạo ra sản phẩm video hoàn chỉnh, hấp dẫn, phù hợp với các nền tảng như TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts, story.

3. Quản lý & Tối ưu Kênh:

Quản lý và phát triển nội dung trên các trang mạng xã hội, website của công ty.

Theo dõi, phân tích các chỉ số hiệu quả của nội dung (lượt xem, tương tác, tỷ lệ chuyển đổi) và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng nội dung mới, đặc biệt là các định dạng video ngắn và cách thức triển khai hiệu quả trên các nền tảng.

4. Phối hợp & Báo cáo:

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Marketing, Thiết kế để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

Báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, Ngữ văn, Quan hệ công chúng hoặc các ngành liên quan.

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Content Creator, Content Marketing, Copywriter...).

Bắt buộc có portfolio/link các sản phẩm nội dung (bài viết, video) đã thực hiện.

Khả năng viết lách, diễn đạt ý tưởng mạch lạc, lôi cuốn, phù hợp với đa dạng đối tượng và kênh truyền thông.

Tư duy sáng tạo, giàu ý tưởng, khả năng \"kể chuyện\" bằng con chữ và hình ảnh.

Có kiến thức tốt về Content Marketing, SEO và các công cụ hỗ trợ.

Có khả năng tự quay video cơ bản bằng điện thoại thông minh hoặc các thiết bị tương đương.

Biết sử dụng các phần mềm/ứng dụng chỉnh sửa video cơ bản (ví dụ: CapCut, Canva, VN Editor, Adobe Premiere Rush, hoặc các công cụ tương tự trên điện thoại/máy tính).

Hiểu biết về bố cục khung hình, ánh sáng, âm thanh cơ bản trong quay phim là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập hấp dẫn: Từ 8 - 11 triệu VNĐ/tháng (đã bao gồm lương theo vị trí, phụ cấp, trợ cấp…). Thỏa thuận cụ thể dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

Cơ hội phát triển chuyên môn: Được đào tạo chuyên sâu về Trà đạo, văn hóa doanh nghiệp và các kỹ năng cần thiết khác.

Lộ trình tăng lương rõ ràng: Chế độ xét tăng lương 02 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng ngày nghỉ lễ, Tết theo đúng quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc lý tưởng: Hòa đồng, chuyên nghiệp, sáng tạo, tôn trọng và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN

