Tuyển Content Creator RIO TATTOO STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng kịch bản (kịch bản hài hước, sitcom,..)

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các Video ngắn trên nền tảng Tiktok , Short , Reel

- Post bài trên các kênh của công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm xây dựng hoặc làm việc cùng Team Tiktok trước đó từ 2 năm trở lên .

- Có khả năng gây hài, có ý tưởng về xây dựng kênh

- Đã tham gia Team trước đó sản xuất những Video Tiktok đạt được kết quả vài chục nghìn lượt xem.

- Có khả năng tìm kiếm, phân loại nắm bắt các Trend trên môi trường mạng xã hội.

Tại RIO TATTOO STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 8 triệu trở lên + Phụ cấp + KPI + Thưởng (thỏa thuận năng lực)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

- Cơ hội phát triển thăng tiến lên vị trí cấp Leader, phát triển khả năng của bản thân

- Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RIO TATTOO STUDIO

