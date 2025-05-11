Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Orant Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Xây dựng các tuyến nội dung:

Lên ý tưởng, lập kế hoạch và sản xuất nội dung cho các kênh truyền thông theo định hướng từng chiến dịch của thương hiệu (Facebook, Instagram, Tiktok).

Thực hiện biên tập kịch bản cho các video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội.

Soạn nội dung mô tả sản phẩm đăng website.

Tham gia quá trình sản xuất hình ảnh/ video:

Hỗ trợ team Media, Video Editor, Designer trong suốt quá trình sản xuất các sản phẩm Media để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của nội dung.

Phân tích và đánh giá

Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung truyền thông.

Đề xuất và thực hiện các chiến lược nội dung mới dựa trên dữ liệu và phản hồi từ người dùng.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Cao đẳng/ đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (thành thạo đọc, viết)

Vi tính: Biết các phần mềm edit cơ bản là một lợi thế

Kinh nghiệm: Từ 06 tháng, ưu tiên ứng viên từng sáng tạo nội dung cho các shop TMĐT, hoặc các thương hiệu gia dụng, phong cách đời sống.

Có kinh nghiệm content creator tại thị trường US là một lợi thế.

Biết sáng tạo nội dung dưới dạng “Storytelling”

Có cảm nhận thẩm mỹ tốt.

Tại Công Ty TNHH Orant Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08-17h (Thứ 2 - Thứ 6). Thứ 7: làm việc remote.

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc: Từ 8.000.000 - 13.000.000

Thu nhập: 13 tháng lương/năm . Review tăng lương 1 lần/năm

Tiền thưởng, quà tặng vào các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04 - 01/05, ...

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe đi lại

Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng,

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Orant Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin