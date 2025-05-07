Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung về tiếng Anh (bài viết, hình ảnh, video ngắn) cho các nền tảng social media.
Lên ý tưởng và sản xuất video ngắn hấp dẫn, dễ hiểu, giúp người học tiếp thu nhanh chóng.
Nghiên cứu, cập nhật xu hướng học tiếng Anh mới, đảm bảo nội dung chất lượng và thu hút

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh tốt
Có kiến thức về ngôn ngữ Anh, đam mê giáo dục.
Kỹ năng viết tốt, sáng tạo nội dung hấp dẫn.
Yêu thích quay dựng, chỉnh sửa video ngắn (biết dùng CapCut, Canva là lợi thế).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm từ 12.000.000 VNĐ.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc sáng tạo: Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có cơ hội phát triển cá nhân.
Cơ hội thăng tiến: Tham gia vào các dự án Digital Marketing lớn và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 116 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

