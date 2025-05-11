Tuyển Content Creator Đồ Gỗ Mạnh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23, ngõ 565 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng nội dung, kịch bản cho các video truyền thông, marketing

- Thực hiện viết nội dung (content) cho các video ngắn: TikTok, Reels, Shorts, ...

- Tham gia vào quá trình sản xuất video hoàn chỉnh.

- Biết sử dụng CapCut để cắt ghép, dựng video cơ bản.

- Hỗ trợ thiết kế hình ảnh đơn giản (thumbnail, poster video) khi cần.

- Sản xuất video dựa trên tài nguyên của công ty, biết tấu video đã sẵn thành video sáng tạo.

Lưu ý: Công ty cung cấp source quay

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm content marketing từ 6 tháng trở lên

- Có laptop cá nhân

Kỹ năng chuyên môn:

- Khả năng xây dựng kế hoạch nội dung trên các nền tảng Facebook, tiktok.

- Lên kịch bản video Tiktok, Facebook và video Ads

- Sáng tạo nội dung – Viết content, caption, lựa chọn hình ảnh/video phù hợp để thu hút sự chú ý và tối ưu hiệu quả.

- Biết quay dựng cơ bản bằng capcut, biết tư duy ứng biến khi xây dựng các chuỗi video đời sống

Tại Đồ Gỗ Mạnh Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ sở: 8 - 11 triệu/ tháng + thưởng (10% thưởng từ phòng MKT). Đảm bảo thu nhập 9 - 12 triệu/ tháng

- Phụ cấp ăn trưa: 650k/ tháng. Phụ cấp đi lại: 500k

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng - cơ hội học tập phát triển lên Trưởng Phòng Marketing thu nhập 25-30triệu:

+ Từ vị trí Nhân sự lên Phó phòng Marketing (15-22 triệu), Trưởng phòng Marketing (25-30triệu)

+ Lộ trình đào tạo phát triển năng lực quản lý, lãnh đạo đáp ứng nhu cầu thăng tiến cho nhân sự

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có đầy đủ sự hỗ trợ của các bộ trong team MKT từ TP, team quay dựng, ads, ... chuyên nghiệp bài bản

+ Doanh nghiệp thuộc top đầu ngành Tượng Gỗ, thương hiệu uy tín trên Facebook, Tiktok

+ Tiếp cận với tư duy và khách hàng cao cấp, cơ hội học hỏi và phát triển.

+ Môi trường làm việc thân thiện, học hỏi, phát triển chuyên môn liên tục.

- Được đào tạo các kĩ năng chuyên môn về content, đào tạo các kĩ năng mềm như lập kế hoạch, giao tiếp, đàm phán, quản lý, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đồ Gỗ Mạnh Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin