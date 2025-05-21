Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TT02
- 609
- Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Lên 7 ý tưởng/tuần và sản xuất 4 kịch bản video Tiktok và video quảng cáo theo định hướng công ty, chuẩn bị trước chủ đề cho tuần tiếp theo, các chủ đề bài viết phải được TP duyệt triển khai
- Xây dựng nội dung Fanpage, Tiktok, Instagram và Seeding
- Phối hợp với quay dựng quay video theo kịch bản
- Đo lường chi tiết các loại nội dung
- Teamwork triển khai công việc, tham gia họp lên ý tưởng, giải pháp sáng tạo cùng Team
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thử việc 1 tháng 85% lương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 10 - 12 triệu/ tháng theo KPI (đã bao gồm chi phí đi lại)
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn về content MKT và kỹ năng mềm nâng cao hiệu suất làm việc, phát triển lên các vị trí phó phòng MKT sau 4-6 tháng làm việc
- Được trao quyền chủ động xử lý công việc
- Được làm việc với sếp và đồng nghiệp trẻ, năng động, môi trường làm việc sáng tạo, nhiệt huyết
- Thưởng nóng, teambuilding với công ty
- Được thưởng lương tháng 13 khi làm trên 1 năm
- Làm các ngày nghỉ lễ được x2 lương
