Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM
- Hà Nội: Tòa nhà HUD3, 121
- 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà ĐÔng, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu
Bạn là sinh viên năm 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Marketing?
Bạn yêu thích sáng tạo nội dung, quay dựng video, seeding Facebook?
Chưa có kinh nghiệm? Đừng lo, chúng tôi sẽ đào tạo từ A-Z
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM đang tìm kiếm Thực tập sinh Marketing, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, với cơ hội phát triển lâu dài!
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM
Thực tập sinh Marketing
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Địa điểm làm việc
Thực tập có lương – Cơ hội phát triển sự nghiệp tại TUM!
Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM Thì Được Hưởng Những Gì
đào tạo miễn phí
chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
