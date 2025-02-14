Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HUD3, 121 - 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà ĐÔng, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Bạn là sinh viên năm 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Marketing?

Bạn yêu thích sáng tạo nội dung, quay dựng video, seeding Facebook?

Chưa có kinh nghiệm? Đừng lo, chúng tôi sẽ đào tạo từ A-Z

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM đang tìm kiếm Thực tập sinh Marketing, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, với cơ hội phát triển lâu dài!

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Marketing

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM Thì Được Hưởng Những Gì

3 triệu/tháng + thưởng KPI + thưởng doanh số như nhân viên chính thức

đào tạo miễn phí

chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

