Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Hồng Lam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Công ty cổ phần Hồng Lam
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty cổ phần Hồng Lam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Hồng Lam

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 06 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Phối hợp với các Bộ phận liên quan trong khối kiểm tra, giám sát việc tuân thủ triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng, các hình ảnh nhận diện thương hiệu tại Hà Nội.
- Quản lý các chương trình thúc đẩy bán hàng, hình ảnh thương hiệu công ty tại các kênh bán hàng.
- Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược marketing tại điềm bán dựa trên định hướng phát triển thương hiệu công ty.
- Triển khai thực hiện các chương trình trưng bày điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo
- Giám sát, đánh giá các hoạt động trưng bày POSM, quảng cáo triển khai tại điểm bán theo tiến độ đề ra.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 đang theo học các chuyên ngành Truyền thông - Marketing, quản trị kinh doanh, Thiết kế...
Có đam mê trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là Marketing tại điểm bán
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty cổ phần Hồng Lam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp ăn uống, xăng xe đi lại
Được đào tạo và hướng dẫn các kiến thức chuyên môn về Trade Marketing
Được trực tiếp triển khai các chiến dịch Marketing tại điểm bán
Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hồng Lam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hồng Lam

Công ty cổ phần Hồng Lam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Quang Minh - Thị trấn Chi Đông - Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

