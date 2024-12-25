Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Hồng Lam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Hồng Lam
- Hà Nội: 06 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
- Phối hợp với các Bộ phận liên quan trong khối kiểm tra, giám sát việc tuân thủ triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng, các hình ảnh nhận diện thương hiệu tại Hà Nội.
- Quản lý các chương trình thúc đẩy bán hàng, hình ảnh thương hiệu công ty tại các kênh bán hàng.
- Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược marketing tại điềm bán dựa trên định hướng phát triển thương hiệu công ty.
- Triển khai thực hiện các chương trình trưng bày điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo
- Giám sát, đánh giá các hoạt động trưng bày POSM, quảng cáo triển khai tại điểm bán theo tiến độ đề ra.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có đam mê trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là Marketing tại điểm bán
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công ty cổ phần Hồng Lam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và hướng dẫn các kiến thức chuyên môn về Trade Marketing
Được trực tiếp triển khai các chiến dịch Marketing tại điểm bán
Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hồng Lam
