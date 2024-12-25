Tuyển Thực tập sinh Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà SKY TOWER, Trung Yên 9, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Lập danh sách, điểm danh Học viên, quản lý lịch học của Học viên trên hệ thống.
Cập nhật dữ liệu Học viên, chăm sóc Học viên.
Khảo sát ý kiến Học viên; tiếp nhận các ý kiến phản hồi của Học viên và chủ động xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý.
Quản lý, soạn thảo các tài liệu giấy tờ Phòng Sales.
Ghi nhận và theo dõi các chi phí Phòng Sales.
Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc Full Time từ 8h30 - 17h30, Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.
Có laptop cá nhân
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng MS Office
Chăm chỉ, trách nhiệm với công việc, có khả năng tự học tốt.
Kỹ năng giao tiếp khéo léo, cẩn thận, chủ động cao trong xử lý tình huống.
Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc nhóm.
Ứng viên theo học chuyên ngành về kinh doanh, kinh tế, tài chính là lợi thế.

Tại Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 6.000.000 - 8.000.000 VND/tháng + Thưởng theo kết quả công việc.
Tham gia BHYT, BHXH theo đúng quy định của Nhà nước.
Sinh viên năm cuối được hỗ trợ dấu thực tập.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rộng mở. Tham gia Team Building, Du lịch 2-3 lần/năm.
Trao thưởng nhân sự xuất sắc theo từng tháng, quý, năm.
Được đào tạo về chuyên môn bởi những Mentor hàng đầu trong ngành, hướng dẫn kèm cặp chi tiết và hỗ trợ trong quá trình làm việc.
Được đào tạo kiến thức về đầu tư từ các chuyên gia hàng đầu thị trường để tự đầu tư cá nhân, định hướng 2 nghề.
Có cơ hội được tiếp xúc với các nhà đầu tư thành công, cộng đồng tài chính lớn mạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà SKY LAND, 40 Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, Cầu Giấy.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

