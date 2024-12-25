Tuyển Thực tập sinh Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà SKY TOWER, Trung Yên 9, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Lập danh sách, điểm danh Học viên, quản lý lịch học của Học viên trên hệ thống.

Cập nhật dữ liệu Học viên, chăm sóc Học viên.

Khảo sát ý kiến Học viên; tiếp nhận các ý kiến phản hồi của Học viên và chủ động xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý.

Quản lý, soạn thảo các tài liệu giấy tờ Phòng Sales.

Ghi nhận và theo dõi các chi phí Phòng Sales.

Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc Full Time từ 8h30 - 17h30, Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.

Có laptop cá nhân

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng MS Office

Chăm chỉ, trách nhiệm với công việc, có khả năng tự học tốt.

Kỹ năng giao tiếp khéo léo, cẩn thận, chủ động cao trong xử lý tình huống.

Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc nhóm.

Ứng viên theo học chuyên ngành về kinh doanh, kinh tế, tài chính là lợi thế.

Tại Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 6.000.000 - 8.000.000 VND/tháng + Thưởng theo kết quả công việc.

Tham gia BHYT, BHXH theo đúng quy định của Nhà nước.

Sinh viên năm cuối được hỗ trợ dấu thực tập.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rộng mở. Tham gia Team Building, Du lịch 2-3 lần/năm.

Trao thưởng nhân sự xuất sắc theo từng tháng, quý, năm.

Được đào tạo về chuyên môn bởi những Mentor hàng đầu trong ngành, hướng dẫn kèm cặp chi tiết và hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Được đào tạo kiến thức về đầu tư từ các chuyên gia hàng đầu thị trường để tự đầu tư cá nhân, định hướng 2 nghề.

Có cơ hội được tiếp xúc với các nhà đầu tư thành công, cộng đồng tài chính lớn mạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy

