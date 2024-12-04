Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà N5, Khu D, Ngõ 57 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ quan sát kiểm kê theo yêu cầu của trưởng nhóm kiểm toán
• Hỗ trợ thực hiện kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính
• Hoàn thiện Working paper theo yêu cầu của trưởng nhóm
• Các bạn thực tập sinh sẽ có được trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp thông qua các hồ sơ cụ thể, các chuyến đi thực tế tại khách hàng, giúp các bạn có những trải nghiệm quý giá cho nghề nghiệp của các bạn trong tương lai.
• Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán, kiểm toán của các Trường Đại học;
• Ưu tiên ứng viên không say xe
• Sinh viên mới ra trường muốn tích lũy kinh nghiệm;
• Chủ động, tự tin, tận tâm và luôn nỗ lực;
• Có thái độ tích cực và nhiệt tình khi thực hiện nhiệm vụ;
• Thông thạo máy tính và ứng dụng Microsoft Office.

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường học hỏi, phát triển chuyên nghiệp
• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
• Các chế độ khác theo quy định của công ty
• Có cơ hội trở thành đội ngũ nhân sự trong tương lai.
• Là nền tảng vững chắc cho cơ hội làm việc của các bạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà N5 khu D ngõ 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

