Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Mức lương
Từ 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 1206, Tầng 12, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, số 241, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 0 Triệu

Hỗ trợ dịch báo cáo từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại
Hỗ trợ leader, mentor các nội dung khác khi được yêu cầu
Thực hiện các công việc được phân công

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm 2, năm 3, 4 các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế;
Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt;
Kỹ năng diễn đạt tiếng Anh, Tiếng Việt tốt;
Thông thạo vi tính, biết VBA Excel là một lợi thế;
Có kiến thức cơ bản về kế toán, thuế Việt Nam
Có tinh thần đồng đội, năng động, chịu khó, gắn bó với công việc và có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 50,000 đồng / giờ
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hòa đồng;
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập;
Các điều kiện đãi ngộ khác trao đổi trong phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1206, Tầng 12, Tòa nhà VP Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

