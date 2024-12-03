Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Lập trình các chức năng được giao theo tài liệu giải pháp chi tiết.
Tham gia phát triển các dự án về web, xây dựng các chức năng frontend của website, we application.
Thực hiện thiết kế, coding, testing các module trên Angular.
Tùy chỉnh và nâng cấp hệ thống đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Tham gia phát triển các module backend của ứng dụng.
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới để áp dụng cải thiện sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán tin... hoặc chuyên ngành khác có liên quan
Kiến thức tốt về Javascript, Angular và các thư viện liên quan
Kiến thức tốt về HTML/CSS, AJAX và các thư viện / framework liên quan
Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API
Có tư duy logic - thuật toán tốt, yêu thích công việc lập trình
Có thái độ cầu tiến, khả năng học hỏi, chủ động, trách nhiệm trong công việc
Tinh thần làm việc theo đội nhóm tốt
Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội nhận mức hỗ trợ thực tập 3.000.000 VND/tháng từ tháng thứ 2
Được đào tạo phát triển bản thân, nâng cao các kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp
Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc
Được tham gia các lớp đào tạo, khóa học về chuyên môn, kỹ năng
Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân
Sau 1-2 tháng thực tập sẽ có đánh giá kết quả của Leader và được xem xét nâng lên thử việc và ký hợp đồng lao động.
Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

