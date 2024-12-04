Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Nghiên cứu phân tích từ khoá thứ hạng, từ khóa hỗ trợ tăng trưởng traffic

Tối ưu onpage tổng thể và cấu trúc website

Viết và tối ưu bài viết chuẩn SEO mới

Check và chỉnh sửa nội dung bài viết chuẩn SEO cũ

Công việc khác được giao từ Leader

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc am hiểu các kiến thức SEO website

Có laptop để làm việc

Có mong muốn trở thành nhân viên chính thức

Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối chờ lấy bằng

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ & pc: 2-4tr/ tháng + commision 20%

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Lộ trình thăng tiến: TTS - Thử việc - NV chính thức (được đàm phán lại lương tương xứng năng lực sau mỗi lộ trình)

Hỗ trợ đóng dấu sau thực tập

Được hướng dẫn và làm việc trực tiếp với leader nhiều kinh nghiệm

Được học miễn phí 100% các khóa học để phát triển chuyên môn trên Unica

Được tham gia các khoá đào tạo ofline hàng tháng

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc và hưởng các chế độ hấp dẫn: Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,...

Các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác như: du lịch, teambuilding hàng năm, tea break hàng tháng

Được làm việc dưới lãnh đạo có tâm, có tầm

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo, chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h-17h/8h30-17h30/9h-18h Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

