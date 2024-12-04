Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Nghiên cứu phân tích từ khoá thứ hạng, từ khóa hỗ trợ tăng trưởng traffic
Tối ưu onpage tổng thể và cấu trúc website
Viết và tối ưu bài viết chuẩn SEO mới
Check và chỉnh sửa nội dung bài viết chuẩn SEO cũ
Công việc khác được giao từ Leader
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc am hiểu các kiến thức SEO website
Có laptop để làm việc
Có mong muốn trở thành nhân viên chính thức
Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối chờ lấy bằng
Có laptop để làm việc
Có mong muốn trở thành nhân viên chính thức
Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối chờ lấy bằng
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Mức hỗ trợ & pc: 2-4tr/ tháng + commision 20%
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Lộ trình thăng tiến: TTS - Thử việc - NV chính thức (được đàm phán lại lương tương xứng năng lực sau mỗi lộ trình)
Hỗ trợ đóng dấu sau thực tập
Được hướng dẫn và làm việc trực tiếp với leader nhiều kinh nghiệm
Được học miễn phí 100% các khóa học để phát triển chuyên môn trên Unica
Được tham gia các khoá đào tạo ofline hàng tháng
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc và hưởng các chế độ hấp dẫn: Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,...
Các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác như: du lịch, teambuilding hàng năm, tea break hàng tháng
Được làm việc dưới lãnh đạo có tâm, có tầm
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo, chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h-17h/8h30-17h30/9h-18h Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Lộ trình thăng tiến: TTS - Thử việc - NV chính thức (được đàm phán lại lương tương xứng năng lực sau mỗi lộ trình)
Hỗ trợ đóng dấu sau thực tập
Được hướng dẫn và làm việc trực tiếp với leader nhiều kinh nghiệm
Được học miễn phí 100% các khóa học để phát triển chuyên môn trên Unica
Được tham gia các khoá đào tạo ofline hàng tháng
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc và hưởng các chế độ hấp dẫn: Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,...
Các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác như: du lịch, teambuilding hàng năm, tea break hàng tháng
Được làm việc dưới lãnh đạo có tâm, có tầm
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo, chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h-17h/8h30-17h30/9h-18h Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI