Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Frontend Developer

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia vào các dự án về phát triển phần mềm của công ty theo hình thức training on-job dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Leader
Phối hợp với các thành viên trong team nghiên cứu, phát triển những tính năng của app
Tạo giao diện người dùng đáp ứng để truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả và tối ưu
Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể sắp xếp thời gian đi làm fulltime
Nắm vững các kiến thức về Reactjs
Có kiến thức tốt về Javascript, HTML, CSS, REST API, XML, JSON, JS,...
Kỹ năng làm việc nhóm và trao đổi thông tin tốt
Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc
Đam mê lập trình, tư duy logic, sẵn sàng tìm hiểu và học hỏi cái mới
Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc
Có tiếng anh giao tiếp trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương hàng tháng từ 3,000,000 – 5,000,000 tùy theo năng lực. Lộ trình thực tập 3 tháng lên fresher với mức lương 9,000,000 – 11,000,000 tùy theo năng lực và trình độ tiếng Anh
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Adamo với mức lương hấp dẫn
Lương T13 và review lương 2 lần 1 năm khi lên chính thức
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.
Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân
Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài
Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm
Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Lilama10, số 56 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

