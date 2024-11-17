Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia vào các dự án về phát triển phần mềm của công ty theo hình thức training on-job dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Leader

Phối hợp với các thành viên trong team nghiên cứu, phát triển những tính năng của app

Tạo giao diện người dùng đáp ứng để truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả và tối ưu

Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể sắp xếp thời gian đi làm fulltime

Nắm vững các kiến thức về Reactjs

Có kiến thức tốt về Javascript, HTML, CSS, REST API, XML, JSON, JS,...

Kỹ năng làm việc nhóm và trao đổi thông tin tốt

Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Đam mê lập trình, tư duy logic, sẵn sàng tìm hiểu và học hỏi cái mới

Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

Có tiếng anh giao tiếp trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương hàng tháng từ 3,000,000 – 5,000,000 tùy theo năng lực. Lộ trình thực tập 3 tháng lên fresher với mức lương 9,000,000 – 11,000,000 tùy theo năng lực và trình độ tiếng Anh

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Adamo với mức lương hấp dẫn

Lương T13 và review lương 2 lần 1 năm khi lên chính thức

Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.

Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân

Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài

Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm

Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin