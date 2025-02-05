Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform
- Hà Nội: 08 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu
Tham gia xây dựng các service nghiệp vụ, phát triển các tính năng, kết hợp với các service khác trong hệ sinh thái của công ty.
Xây dựng tài liệu API, các tài liệu liên quan.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác (QA, Tech Support ...) để phát hiện và xử lý lỗi phần mềm một cách hiệu quả.
Các sản phẩm có trong hệ sinh thái của công ty:
Sàn Thương mại điện tử xuyên bên giới (Cross Border E-Commerce)
Chuyển phát nhanh Quốc Tế từ Nhật, Mỹ về Việt Nam
Chuỗi cung ứng, kho vận & hậu cần
Order Fulfillment
Order Management System
Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức cơ bản về Lập trình hướng đối tượng và C#/.Net, Net core.
Có thể làm việc Full-time.
Ưu tiên ứng viên am hiểu về một hoặc một số ngôn ngữ như HTML5, CSS3, JavaScript... (không bắt buộc).
Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt.
Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Được tham gia các buổi liên hoan và các câu lạc bộ của công ty như bơi lội, bóng đá.
Thời gian làm việc: 8h30 – 18h00 từ Thứ 2 - Thứ 6
Thời gian làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
