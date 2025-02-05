Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Mức lương 3 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 08 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

Tham gia xây dựng các service nghiệp vụ, phát triển các tính năng, kết hợp với các service khác trong hệ sinh thái của công ty.

Xây dựng tài liệu API, các tài liệu liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác (QA, Tech Support ...) để phát hiện và xử lý lỗi phần mềm một cách hiệu quả.

Các sản phẩm có trong hệ sinh thái của công ty:

Sàn Thương mại điện tử xuyên bên giới (Cross Border E-Commerce)

Chuyển phát nhanh Quốc Tế từ Nhật, Mỹ về Việt Nam

Chuỗi cung ứng, kho vận & hậu cần

Order Fulfillment

Order Management System

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên đã/sắp tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện tử viễn thông... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Nắm vững kiến thức cơ bản về Lập trình hướng đối tượng và C#/.Net, Net core.

Có thể làm việc Full-time.

Ưu tiên ứng viên am hiểu về một hoặc một số ngôn ngữ như HTML5, CSS3, JavaScript... (không bắt buộc).

Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt.

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương hỗ trợ (Tùy năng lực ứng viên)

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Được tham gia các buổi liên hoan và các câu lạc bộ của công ty như bơi lội, bóng đá.

Thời gian làm việc: 8h30 – 18h00 từ Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

