Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm của công ty.
Tham gia nhóm lập trình trong việc viết mã, sửa lỗi và tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án.
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng và một trong các ngôn ngữ lập trình như Java, Python, C#, JavaScript, hoặc PHP.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
Ưu tiên các bạn làm được fulltime từ 4 buổi/tuần
Có tinh thần học hỏi, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Được hướng dẫn và đào tạo bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Được tham gia vào các dự án thực tế và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.
Được nhận trợ cấp thực tập và có dấu mộc đỏ
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau khi hoàn thành chương trình thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

