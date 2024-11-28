Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc lễ tân, tiếp đón khách hàng, phụ huynh đến Trung tâm.
Trả lời điện thoại, tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.
Quản lý và sắp xếp các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác hành chính.
Giữ gìn vệ sinh, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc từ 17h00 đến 21h00
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, thái độ thân thiện, lịch sự.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm lễ tân/tiếp đón.
Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường giáo dục năng động, chuyên nghiệp.
Mức lương cạnh tranh
Thưởng theo hiệu quả công việc từ 25.000 đến 30.000 đồng/ giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
