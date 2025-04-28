Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TESO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển và bảo trì các sản phẩm web và mobile của công ty.

Làm việc trực tiếp với các lập trình viên giàu kinh nghiệm.

Tham gia họp team để hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm.

Có cơ hội tham gia đóng góp ý tưởng vào sản phẩm.

Học và thực hành sử dụng các công nghệ như NodeJS, PHP, ReactJS, VueJS, Flutter,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các ngành liên quan đến CNTT, phần mềm,...

Có kiến thức cơ bản về lập trình web hoặc mobile.

Có thể làm việc toàn thời gian (hoặc gần như toàn thời gian).

Tư duy logic tốt, khả năng tự học cao.

Tinh thần làm việc tốt, có trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi.

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng có kinh nghiệm làm việc với Git, NodeJS, VueJS, Flutter,... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TESO Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương thực tập xứng đáng với đóng góp.

Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Được đào tạo bài bản và chỉ dẫn chi tiết từ lập trình viên từ các công ty lớn như FPT, Viettel, ...

Tham gia vào các dự án thực tế, học cách làm việc nhóm, quản lý thời gian và xử lý vấn đề thực tiễn.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập nếu thể hiện tốt. Cơ hội gắn bó và trở thành key member của công ty.

Tham gia các buổi vui chơi, team building, không gò bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TESO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin