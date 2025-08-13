Tuyển Thực tập sinh BDO International làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại BDO International
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 20, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung trong quá trình làm việc với các đối tác, khách hàng của công ty
• Hỗ trợ dịch tài liệu, báo cáo tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.
• Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YẾU CẦU CÔNG VIỆC
• Sinh viên/tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Trung
• Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung
• Có kỹ năng ngôn ngữ; giao tiếp, trình bày, giải thích mạch lạc, rõ ràng
QUYỀN LỢI
- Phụ cấp thực tập.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm làm việc phù hợp với chuyên ngành.
- Cơ hội huấn luyện, tham gia đào tạo nghiệp vụ phục vụ trong và ngoài nước
Tại BDO International Thì Được Hưởng Những Gì
