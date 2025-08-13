Tuyển Thực tập sinh BDO International làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 20, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

• Hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung trong quá trình làm việc với các đối tác, khách hàng của công ty

• Hỗ trợ dịch tài liệu, báo cáo tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.

• Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu.

YẾU CẦU CÔNG VIỆC

• Sinh viên/tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Trung

• Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung

• Có kỹ năng ngôn ngữ; giao tiếp, trình bày, giải thích mạch lạc, rõ ràng

QUYỀN LỢI

- Phụ cấp thực tập.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm làm việc phù hợp với chuyên ngành.

- Cơ hội huấn luyện, tham gia đào tạo nghiệp vụ phục vụ trong và ngoài nước

