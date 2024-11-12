Tuyển IT Helpdesk/IT support CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Metropole Thủ Thiêm, 15 Trần Bạch Đằng, Thủ Thiêm, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

2 tuần đầu làm quen với việc online: Nhập liệu và quản trị sản phẩm trên Web

Sau 2 tuần thực tập offline tại trung tâm có khách hàng và 150 thiết bị điện tử khách hàng mang đến nhờ khắc phục mỗi ngày.

Được giao các công việc cung ứng linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật để có thể phân biệt được các linh kiện được thay thế, lắp đặt, nâng cấp...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực tập ít nhất 2 tháng

Không yêu cầu độ tuổi, Không cần kinh nghiệm

Ưu tiên sinh viên học các ngành liên quan đến CNTT: Kỹ thuật lắp ráp máy tính...

Nhanh nhẹn và nhiệt tình, thái độ phục vụ tốt

Am hiểu và đam mê ít nhất 1 hãng như Sony, Samsung, Apple...

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Được chấm điểm, ký giấy đóng dấu hoàn thành thực tập doanh nghiệp

Được nhận vào làm có thu nhập ổn định khi tốt nghiệp hoặc sinh viên cần việc làm thêm bán thời gian ít nhất 4 tiếng/1 ngày

Được phụ cấp tiền xăng xe khi đi công tác bên ngoài

Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành trải nghiệm để tạo profile xin việc vào các tập đoàn lớn sau này

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.