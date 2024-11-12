Tuyển IT Helpdesk/IT support CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: The Metropole Thủ Thiêm, 15 Trần Bạch Đằng, Thủ Thiêm, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

2 tuần đầu làm quen với việc online: Nhập liệu và quản trị sản phẩm trên Web
Sau 2 tuần thực tập offline tại trung tâm có khách hàng và 150 thiết bị điện tử khách hàng mang đến nhờ khắc phục mỗi ngày.
Được giao các công việc cung ứng linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật để có thể phân biệt được các linh kiện được thay thế, lắp đặt, nâng cấp...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực tập ít nhất 2 tháng
Không yêu cầu độ tuổi, Không cần kinh nghiệm
Ưu tiên sinh viên học các ngành liên quan đến CNTT: Kỹ thuật lắp ráp máy tính...
Nhanh nhẹn và nhiệt tình, thái độ phục vụ tốt
Am hiểu và đam mê ít nhất 1 hãng như Sony, Samsung, Apple...

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Được chấm điểm, ký giấy đóng dấu hoàn thành thực tập doanh nghiệp
Được nhận vào làm có thu nhập ổn định khi tốt nghiệp hoặc sinh viên cần việc làm thêm bán thời gian ít nhất 4 tiếng/1 ngày
Được phụ cấp tiền xăng xe khi đi công tác bên ngoài
Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành trải nghiệm để tạo profile xin việc vào các tập đoàn lớn sau này

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 265 XVNT, PHƯỜNG 15, QUẬN BÌNH THẠNH

