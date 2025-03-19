Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 - 14 Galaxy 6, Khu nhà ở Ngân Hà, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Tối ưu các yếu tố SEO Onpage và Offpage cho website.

Hỗ trợ phát triển, quản lý hệ thống web vệ tinh phục vụ chiến lược SEO.

Triển khai, xây dựng hệ thống backlink theo kế hoạch.

Nghiên cứu từ khóa, tối ưu content chuẩn SEO.

Theo dõi, báo cáo hiệu quả SEO, đề xuất giải pháp tối ưu.

Cập nhật, học hỏi kiến thức mới về SEO để nâng cao hiệu quả công việc.

Có kiến thức cơ bản về SEO (tối ưu website, nghiên cứu từ khóa, backlink…).

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tính cầu toàn và chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập, biết tự nghiên cứu và đề xuất giải pháp.

Làm việc full-time trong thời gian tối thiểu 4 tháng

Sinh viên hoặc người mới ra trường có định hướng phát triển trong lĩnh vực SEO/Digital Marketing.

Đã từng thực hành SEO cơ bản hoặc có hiểu biết về Google Search Console, SEMrush là lợi thế.

Lương cứng: 5.000.000 VND/tháng.

Được đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao về SEO, cơ hội học hỏi thực tế.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển rõ ràng.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Được tiếp cận và thực hành với các dự án SEO thực tế, phát triển đa dạng kỹ năng.

