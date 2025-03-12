Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Hỗ trợ các chuyên viên và Ban lãnh đạo Công ty trong quá trình làm việc với khách hàng quốc tế:

Chuẩn bị nội dung làm việc cho Ban lãnh đạo trước khi làm việc, trao đổi với khách hàng quốc tế

Soạn thảo các nội dung, văn bản phúc đáp và hỗ trợ trao đổi thông tin với đối tác.

Hỗ trợ nghiên cứu, tìm hiểu và báo cáo thông tin về đối tác, khách hàng trong quá trình làm việc.

Hỗ trợ nghiên cứu, tìm hiểu thị trường nhằm hỗ trợ các chuyên viên và Ban lãnh đạo trong quá trình xây dựng khách hàng và chiến lược.

Phối hợp cùng các chuyên viên xây dựng nội dung, kế hoạch, thông tin nghiên cứu theo định hướng và chiến lược do lãnh đạo đưa ra.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Ngoại giao và Kinh tế quốc tế hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng ngoại ngữ: 6.0 IELTS trở lên

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và báo cáo vấn đề

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ (networking)

Kỹ năng giao tiếp, đối ngoại và thuyết trình

Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ, biết lắng nghe, nhạy bén

Chịu được áp lực công việc cao

Có thể làm việc ít nhất 3 tháng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp 3.000.000 VNĐ/tháng và tiền thưởng dự án

Được quản lý hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ liên quan đến công việc

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược và networking

Được tham gia vào các hoạt động quan trọng của công ty và xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp.

Hỗ trợ chi phí và các chế độ phúc lợi khác.

Được hỗ trợ dấu đỏ thực tập

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, tự chủ, cơ hội hoàn thiện bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU

