Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU
- Hà Nội: Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Hỗ trợ các chuyên viên và Ban lãnh đạo Công ty trong quá trình làm việc với khách hàng quốc tế:
Chuẩn bị nội dung làm việc cho Ban lãnh đạo trước khi làm việc, trao đổi với khách hàng quốc tế
Soạn thảo các nội dung, văn bản phúc đáp và hỗ trợ trao đổi thông tin với đối tác.
Hỗ trợ nghiên cứu, tìm hiểu và báo cáo thông tin về đối tác, khách hàng trong quá trình làm việc.
Hỗ trợ nghiên cứu, tìm hiểu thị trường nhằm hỗ trợ các chuyên viên và Ban lãnh đạo trong quá trình xây dựng khách hàng và chiến lược.
Phối hợp cùng các chuyên viên xây dựng nội dung, kế hoạch, thông tin nghiên cứu theo định hướng và chiến lược do lãnh đạo đưa ra.
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng ngoại ngữ: 6.0 IELTS trở lên
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và báo cáo vấn đề
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ (networking)
Kỹ năng giao tiếp, đối ngoại và thuyết trình
Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ, biết lắng nghe, nhạy bén
Chịu được áp lực công việc cao
Có thể làm việc ít nhất 3 tháng
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Được quản lý hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ liên quan đến công việc
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược và networking
Được tham gia vào các hoạt động quan trọng của công ty và xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp.
Hỗ trợ chi phí và các chế độ phúc lợi khác.
Được hỗ trợ dấu đỏ thực tập
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, tự chủ, cơ hội hoàn thiện bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
