Tuyển Thực tập sinh SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

SAPP Academy
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
SAPP Academy

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại SAPP Academy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 54 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

● Hỗ trợ soạn thảo & chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn vận hành (Operation Guidance) về thiết kế sản phẩm, đảm bảo đồng bộ và nâng cao chất lượng đầu ra.
● Hỗ trợ thiết kế, tổ chức và đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình đào tạo cho đội ngũ (đặc biệt các chương trình về Design Thinking & Automation).
● Hỗ trợ đề xuất, thử nghiệm, đánh giá các giải pháp công nghệ giáo dục, giúp nâng cao trải nghiệm học viên.
● Cải tiến & theo dõi hiệu quả các quy trình trong thiết kế và vận hành đào tạo.
● Thực hiện các công việc hành chính & hỗ trợ tổng hợp/phân tích dữ liệu phục vụ đánh giá và ra quyết định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:

Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương, thưởng hấp dẫn, mức lương 35.000 VNĐ/ giờ + thưởng theo sản phẩm.
• Được học tập và tìm hiểu chuyên sâu về các môn ACCA/CFA/CMA/các khóa học Tài chính online.
• Cơ hội lên chính thức sau tối thiểu 6 tháng.
• Được hỗ trợ cấp dấu xác nhận thực tập.
• Được đào, hướng dẫn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế trải nghiệm giáo dục, tài chính, kiểm toán về các kiến thức tài chính, kinh doanh, các kỹ năng: thiết kế học tập, phát triển tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp…
• Văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng làm trọng tâm, học tập trọn đời, quan tâm, sẻ chia.
• Môi trường làm việc chú trọng đến công nghệ, số hóa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SAPP Academy

SAPP Academy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng - Phường Thanh Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

