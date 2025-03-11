Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
- Hà Nội: Số 12
- 14 Galaxy 6, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
- Trực tiếp sản xuất nội dung (post ảnh, post video) trên kênh Fanpage theo kế hoạch.
- Bắt trend, sáng tạo nội dung ảnh cuộn, viết kịch bản và xây dựng concept video cho kênh TikTok theo kế hoạch.
- Theo dõi, phân tích chỉ số để tối ưu nội dung
- Duyệt & trả lời nội dung bình luận.
Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Báo cáo:
Các công việc khác:
- Đảm bảo hình ảnh chuẩn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu.
- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích và biết ứng dụng AI hỗ trợ trong công việc (Chat GPT, Gemini,...)
Biết sử dụng Canva, Capcut cơ bản.
Cẩn thận, tỉ mỉ. Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Tinh thần chủ động, quyết liệt để đạt được mục tiêu
Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.
Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo số lượng bài viết/video viral và theo KPI. Thu nhập lên tới: 8-10 triệu/tháng.
8-10 triệu/tháng.
Hỗ trợ dấu thực tập.
Được đào tạo các kiến thức về Content Marketing.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI