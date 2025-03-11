Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 - 14 Galaxy 6, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Trực tiếp sản xuất nội dung (post ảnh, post video) trên kênh Fanpage theo kế hoạch.

- Bắt trend, sáng tạo nội dung ảnh cuộn, viết kịch bản và xây dựng concept video cho kênh TikTok theo kế hoạch.

- Theo dõi, phân tích chỉ số để tối ưu nội dung

- Duyệt & trả lời nội dung bình luận.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

- Đảm bảo hình ảnh chuẩn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 3 tháng trong việc xây dựng nội dung viral hoặc quản lý Fanpage/kênh TikTok.

Yêu thích và biết ứng dụng AI hỗ trợ trong công việc (Chat GPT, Gemini,...)

Biết sử dụng Canva, Capcut cơ bản.

Cẩn thận, tỉ mỉ. Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Tinh thần chủ động, quyết liệt để đạt được mục tiêu

Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.

Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 4.500.000 vnđ - 5.500.000 vnđ/tháng

Thưởng theo số lượng bài viết/video viral và theo KPI. Thu nhập lên tới: 8-10 triệu/tháng.

Hỗ trợ dấu thực tập.

Được đào tạo các kiến thức về Content Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

