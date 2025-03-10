Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 31

- 32 Lô 2 Khu Đô Thị Yên Hòa (ngõ 2 Trần Kim Xuyến ...), Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Hỗ trợ Chuẩn bị, sắp xếp về cơ sở vật chất trước và sau sự kiện theo kế hoạch được đặt ra
- Hỗ trợ triển khai các event, các hoạt động activation tăng nhận diện thương hiệu tại các cớ sở
- Theo dõi tất cả các vấn để phát sinh trong suốt quá trình thực hiện sự kiện
- Bám sát kế hoạch event được giao để đảm bảo đúng tiến độ
- Tìm kiếm và liên hệ với các đối tác cũng như nhà phân phối, cung cấp dịch vụ để hổ trợ sự kiện
- Các công việc theo cấp trên giao

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Sinh viên năm 4 các trường Đại học, Cao đẳng
- Giới tính: Nam
- Kinh nghiệm: tham gia các hoạt động đoàn thể, câu lạc bộ, có kỹ năng làm MC là lợi thế
- Khả năng giao tiếp tốt, có kĩ năng quan sát – bao quát công việc, giải quyết nhanh chóng các vấn đề
- Yêu thích công việc event, marketing
- Có phương tiện di chuyển và latop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI cá nhân + Thưởng Doanh thu + Lương OT
Lương cứng: 2.500.000VND + PC đi lại 300.000VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 14 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

