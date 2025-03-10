Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

- Hỗ trợ Chuẩn bị, sắp xếp về cơ sở vật chất trước và sau sự kiện theo kế hoạch được đặt ra

- Hỗ trợ triển khai các event, các hoạt động activation tăng nhận diện thương hiệu tại các cớ sở

- Theo dõi tất cả các vấn để phát sinh trong suốt quá trình thực hiện sự kiện

- Bám sát kế hoạch event được giao để đảm bảo đúng tiến độ

- Tìm kiếm và liên hệ với các đối tác cũng như nhà phân phối, cung cấp dịch vụ để hổ trợ sự kiện

- Các công việc theo cấp trên giao