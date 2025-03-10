Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
- Hà Nội: Số nhà 31
- 32 Lô 2 Khu Đô Thị Yên Hòa (ngõ 2 Trần Kim Xuyến ...), Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
- Hỗ trợ Chuẩn bị, sắp xếp về cơ sở vật chất trước và sau sự kiện theo kế hoạch được đặt ra
- Hỗ trợ triển khai các event, các hoạt động activation tăng nhận diện thương hiệu tại các cớ sở
- Theo dõi tất cả các vấn để phát sinh trong suốt quá trình thực hiện sự kiện
- Bám sát kế hoạch event được giao để đảm bảo đúng tiến độ
- Tìm kiếm và liên hệ với các đối tác cũng như nhà phân phối, cung cấp dịch vụ để hổ trợ sự kiện
- Các công việc theo cấp trên giao
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Kinh nghiệm: tham gia các hoạt động đoàn thể, câu lạc bộ, có kỹ năng làm MC là lợi thế
- Khả năng giao tiếp tốt, có kĩ năng quan sát – bao quát công việc, giải quyết nhanh chóng các vấn đề
- Yêu thích công việc event, marketing
- Có phương tiện di chuyển và latop cá nhân
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 2.500.000VND + PC đi lại 300.000VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI