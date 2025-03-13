Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu

Mức lương Từ 0 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 0 Triệu

Tham gia phát triển và sản xuất giải pháp phần mềm trên các ngôn ngữ phổ biến như Java, PHP, VueJS, Next.js, ReactJS, ...

Tham gia nghiên cứu và trình bày các công nghệ mới.

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, database, lập trình trong các dự án phát triển sản phẩm.

Thực hiện yêu cầu của quản lý trực tiếp về các task được giao trong dự án thực tế.

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy lập trình, tư duy logic hệ thống

Sinh viên năm cuối các trường cao đẳng, đại học công nghệ thông tin

Ham học hỏi & có khả năng thích nghi với Ngôn ngữ lập trình và Công nghệ mới

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh

Đến thức tập/ làm việc tại công ty đảm bảo ít nhất 3/5 ngày làm việc

Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng mức hỗ trợ / phụ cấp trong quá trình đào tạo : 35,000 VND/1 giờ ( tùy theo năng lực )

Được commit lộ trình rõ ràng

Được tham gia vào dự án của công ty trong và sau quá trình đào tạo

Được trở thành nhân viên chính thức của công ty sau quá trình đào tạo

Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Địa điểm làm việc : Công ty TNHH PLAN-B Technologies Việt Nam- Tầng 10 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza Hà Nội, Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin