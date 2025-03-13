Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM
- Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 0 Triệu
Tham gia phát triển và sản xuất giải pháp phần mềm trên các ngôn ngữ phổ biến như Java, PHP, VueJS, Next.js, ReactJS, ...
Tham gia nghiên cứu và trình bày các công nghệ mới.
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, database, lập trình trong các dự án phát triển sản phẩm.
Thực hiện yêu cầu của quản lý trực tiếp về các task được giao trong dự án thực tế.
Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các trường cao đẳng, đại học công nghệ thông tin
Ham học hỏi & có khả năng thích nghi với Ngôn ngữ lập trình và Công nghệ mới
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh
Đến thức tập/ làm việc tại công ty đảm bảo ít nhất 3/5 ngày làm việc
Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được commit lộ trình rõ ràng
Được tham gia vào dự án của công ty trong và sau quá trình đào tạo
Được trở thành nhân viên chính thức của công ty sau quá trình đào tạo
Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Địa điểm làm việc : Công ty TNHH PLAN-B Technologies Việt Nam- Tầng 10 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza Hà Nội, Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
