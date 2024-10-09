Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NAL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần NAL Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Tiếng Nhật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Toà Novo, Kosmo Tây Hồ, số 161 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phân tích yêu cầu và thiết kế của dự án. Lập kế hoạch test. Test testcase và execute test. Theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test...
Phân tích yêu cầu và thiết kế của dự án.
Lập kế hoạch test.
Test testcase và execute test.
Theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test...

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong test manual (Web Testing, Mobile testing, API). Tiếng Nhật tương đương N2. Có khả năng tạo test plan, tạo testcase và execute Test. Có kiến thức cơ bản về Database. Có khả năng làm việc độc lập. Nhiệt tình, chăm chỉ. học hỏi, có trách nhiệm cao với công việc. Chủ động, cam kết trong công việc. Khả năng lập kế hoạch. Có tư duy tốt, linh hoạt và khả năng phản biện. Khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc. Cởi mở, lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu/tiếp nhận những cái mới. Mục tiêu, định hướng công việc rõ ràng. Tiếng Anh là lợi thế.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong test manual (Web Testing, Mobile testing, API).
Tiếng Nhật tương đương N2.
Có khả năng tạo test plan, tạo testcase và execute Test.
Có kiến thức cơ bản về Database.
Có khả năng làm việc độc lập.
Nhiệt tình, chăm chỉ. học hỏi, có trách nhiệm cao với công việc.
Chủ động, cam kết trong công việc.
Khả năng lập kế hoạch.
Có tư duy tốt, linh hoạt và khả năng phản biện.
Khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc.
Cởi mở, lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu/tiếp nhận những cái mới.
Mục tiêu, định hướng công việc rõ ràng.
Tiếng Anh là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:
Được đào tạo các kỹ năng về quản lý dự án, quản lý con người và định hướng phát triển lên vị trí Test lead. Được làm việc theo quy trình rõ ràng, bài bản, có tổ chức theo Agile/Scrum và các tiêu chuẩn Quốc tế về chất lượng, an ninh thông tin. Được làm việc trực tiếp với Product Owner, kỹ sư người Nhật tại văn phòng công ty. Có cơ hội onsite ngắn hạn, dài hạn tại Nhật Bản. Làm việc trong môi trường trẻ trung, hướng tới đào tạo và phát triển con người.
Được đào tạo các kỹ năng về quản lý dự án, quản lý con người và định hướng phát triển lên vị trí Test lead.
Được làm việc theo quy trình rõ ràng, bài bản, có tổ chức theo Agile/Scrum và các tiêu chuẩn Quốc tế về chất lượng, an ninh thông tin.
Được làm việc trực tiếp với Product Owner, kỹ sư người Nhật tại văn phòng công ty.
Có cơ hội onsite ngắn hạn, dài hạn tại Nhật Bản.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, hướng tới đào tạo và phát triển con người.
Quyền lợi:
(1) Thời gian làm việc, ngày phép, nghỉ phép:
Thời gian làm việc flexible, bắt đầu từ 7h - 9h, nghỉ trưa 1.5h (11h30-13h), kết thúc công việc trong 8 tiếng làm việc. Chế độ làm việc remote mỗi tháng, tối đa 30% thời gian làm việc/tháng có kế hoạch. Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm. Nghỉ hưởng lương dịp sinh nhật công ty. Nghỉ hưởng lương vào các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động. Nhân viên nữ được hưởng thêm 0.5 ngày nghỉ hưởng lương/tháng.
Thời gian làm việc flexible, bắt đầu từ 7h - 9h, nghỉ trưa 1.5h (11h30-13h), kết thúc công việc trong 8 tiếng làm việc.
Chế độ làm việc remote mỗi tháng, tối đa 30% thời gian làm việc/tháng có kế hoạch.
Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.
Nghỉ hưởng lương dịp sinh nhật công ty.
Nghỉ hưởng lương vào các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.
Nhân viên nữ được hưởng thêm 0.5 ngày nghỉ hưởng lương/tháng.
(2) Lương thưởng:
Đánh giá kết quả công việc và đánh giá lương 2 lần/năm. Thưởng team dự án 2 lần/năm. Thưởng lễ, Tết: Tết dương, Tết âm, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4, 1/5 , Lễ 2/9. Thưởng cuối năm theo kết quả công việc.
Đánh giá kết quả công việc và đánh giá lương 2 lần/năm.
Thưởng team dự án 2 lần/năm.
Thưởng lễ, Tết: Tết dương, Tết âm, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4, 1/5 , Lễ 2/9.
Thưởng cuối năm theo kết quả công việc.
(3) Đào tạo và phát triển:
Được hỗ trợ 75% - 100% chi phí học, thi lấy chứng chỉ CNTT Quốc tế về Quản trị dự án, Agile/Scrum (PSM, PSPO, PMI, AWS, ISTQB,...) và các kiến thức khác nâng cao năng lực nhân sự. Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn liên quan tới các nghiệp vụ: quản trị dự án, phân tích nghiệp vụ và các kỹ năng khác cần thiết trong công việc...các hoạt động đào tạo được thiết kế nhằm nâng cao năng lực nhân sự, hỗ trợ công việc đạt hiệu quả tốt hơn. Có đánh giá khung năng lực và lộ trình phát triển nghề nghiệp.
Được hỗ trợ 75% - 100% chi phí học, thi lấy chứng chỉ CNTT Quốc tế về Quản trị dự án, Agile/Scrum (PSM, PSPO, PMI, AWS, ISTQB,...) và các kiến thức khác nâng cao năng lực nhân sự.
Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn liên quan tới các nghiệp vụ: quản trị dự án, phân tích nghiệp vụ và các kỹ năng khác cần thiết trong công việc...các hoạt động đào tạo được thiết kế nhằm nâng cao năng lực nhân sự, hỗ trợ công việc đạt hiệu quả tốt hơn.
Có đánh giá khung năng lực và lộ trình phát triển nghề nghiệp.
(4) Chế độ phúc lợi khác:
Trợ cấp onsite. Quà sinh nhật. Team building hàng quý. Du lịch công ty hàng năm. Khám sức khỏe hàng năm. Chế độ thăm hỏi với các dịp cưới hỏi, sinh con, ốm bệnh. Thưởng thâm niên sau mỗi 5 năm làm việc.
Trợ cấp onsite.
Quà sinh nhật.
Team building hàng quý.
Du lịch công ty hàng năm.
Khám sức khỏe hàng năm.
Chế độ thăm hỏi với các dịp cưới hỏi, sinh con, ốm bệnh.
Thưởng thâm niên sau mỗi 5 năm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, toà NIC số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

