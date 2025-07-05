Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Senco Building S5 - 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Soạn thảo và biên tập nội dung học liệu

Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập theo chuẩn đầu ra

Chỉnh sửa ngữ liệu và nội dung theo yêu cầu của cấp quản lý

Viết kịch bản chi tiết cho video học thuật (nội dung, lời thoại, hình ảnh minh họa...)

Phối hợp với đội quay dựng để đảm bảo nội dung thể hiện chính xác và hấp dẫn

Tìm kiếm, xây dựng và phân loại hệ thống ngữ liệu phù hợp từng trình độ và mục tiêu học tập

Thiết kế bài tập ứng dụng, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Tham gia giám sát quay dựng video bài giảng (nếu cần)

Kiểm tra bản dựng để đảm bảo chất lượng học thuật và trực quan

Sử dụng công cụ AI để hỗ trợ kiểm tra, gợi ý nội dung, trình bày tài liệu

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng phục vụ công việc

Báo cáo tiến độ công việc định kỳ cho cấp quản lý

Tham gia đóng góp ý tưởng cải tiến nội dung và quy trình triển khai học liệu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Thạc sĩ các ngành Ngôn ngữ, Sư phạm, Giáo dục, Ngôn ngữ học ứng dụng… (ưu tiên ứng viên có định hướng học thuật dài hạn).

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm soạn thảo học liệu, biên tập giáo trình, phát triển nội dung đào tạo hoặc làm việc tại tổ chức giáo dục.

Kinh nghiệm:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng,

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa AI, Photoshop,...

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Trung thực, tuân thủ nội quy quy định, làm việc cẩn thận chăm chỉ, nghiêm túc có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10 - 20 triệu Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng theo hiệu suất

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân)

Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin