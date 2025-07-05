Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Senco Building S5

- 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Soạn thảo và biên tập nội dung học liệu
Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập theo chuẩn đầu ra
Chỉnh sửa ngữ liệu và nội dung theo yêu cầu của cấp quản lý
Viết kịch bản chi tiết cho video học thuật (nội dung, lời thoại, hình ảnh minh họa...)
Phối hợp với đội quay dựng để đảm bảo nội dung thể hiện chính xác và hấp dẫn
Tìm kiếm, xây dựng và phân loại hệ thống ngữ liệu phù hợp từng trình độ và mục tiêu học tập
Thiết kế bài tập ứng dụng, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Tham gia giám sát quay dựng video bài giảng (nếu cần)
Kiểm tra bản dựng để đảm bảo chất lượng học thuật và trực quan
Sử dụng công cụ AI để hỗ trợ kiểm tra, gợi ý nội dung, trình bày tài liệu
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng phục vụ công việc
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ cho cấp quản lý
Tham gia đóng góp ý tưởng cải tiến nội dung và quy trình triển khai học liệu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Thạc sĩ các ngành Ngôn ngữ, Sư phạm, Giáo dục, Ngôn ngữ học ứng dụng… (ưu tiên ứng viên có định hướng học thuật dài hạn).
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm soạn thảo học liệu, biên tập giáo trình, phát triển nội dung đào tạo hoặc làm việc tại tổ chức giáo dục.
Kinh nghiệm:
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng,
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa AI, Photoshop,...
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Trung thực, tuân thủ nội quy quy định, làm việc cẩn thận chăm chỉ, nghiêm túc có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10 - 20 triệu Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng theo hiệu suất
Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).
Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân)
Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ
Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

