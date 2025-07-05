Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
- Hà Nội: Senco Building S5
- 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Soạn thảo và biên tập nội dung học liệu
Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập theo chuẩn đầu ra
Chỉnh sửa ngữ liệu và nội dung theo yêu cầu của cấp quản lý
Viết kịch bản chi tiết cho video học thuật (nội dung, lời thoại, hình ảnh minh họa...)
Phối hợp với đội quay dựng để đảm bảo nội dung thể hiện chính xác và hấp dẫn
Tìm kiếm, xây dựng và phân loại hệ thống ngữ liệu phù hợp từng trình độ và mục tiêu học tập
Thiết kế bài tập ứng dụng, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Tham gia giám sát quay dựng video bài giảng (nếu cần)
Kiểm tra bản dựng để đảm bảo chất lượng học thuật và trực quan
Sử dụng công cụ AI để hỗ trợ kiểm tra, gợi ý nội dung, trình bày tài liệu
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng phục vụ công việc
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ cho cấp quản lý
Tham gia đóng góp ý tưởng cải tiến nội dung và quy trình triển khai học liệu
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm soạn thảo học liệu, biên tập giáo trình, phát triển nội dung đào tạo hoặc làm việc tại tổ chức giáo dục.
Kinh nghiệm:
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng,
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa AI, Photoshop,...
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Trung thực, tuân thủ nội quy quy định, làm việc cẩn thận chăm chỉ, nghiêm túc có trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).
Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân)
Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ
Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI