Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 Đường G9, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Dựa theo kế hoạch nhân sự tập đoàn, xây dựng kế hoạch công việc hàng năm;

Quản lý và triển khai thực hiện các công việc nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, hiệu suất;

Tiếp nhận hoàn thiện các quy trình như tuyển dụng, đào tạo, văn hóa doanh nghiệm, chế độ;

Phụ trách tuyển dụng, phỏng vấn, xét chọn, đánh giá, đưa ra ý kiến đánh giá, xử lý các thủ tục nhận việc, chuyển chính, điều chuyển, thăng tiến, nghỉ việc;

Hỗ trợ các bộ phận tiến hành đánh giá đối với nhân viên thử việc, nâng cao hiệu suất thử việc;

Chịu trách nhiêm quản lý tài sản, thiết bị văn phòng, đăng ký kiểm tra định kỳ; Kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, hồ sơ phê duyệt, quản lý việc cấp phát đồ dùng;

Thanh toán các chi phí điện, nước, điện thoại, internet..., đảm bảo các công việc của công ty vận hành ổn định;

Phúc lợi nhân viên, BHXH, hồ sơ Visa, GPLĐ, Đăng ký tạm trú

Báo cáo định kỳ theo quy định

Các công việc cấp trên giao phó

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, Ưu tiên chuyên ngành về quản lý nhân sự;

Có trên 3 năm kinh nghiệm về quản lý nhân sự, thành thục quy trình nguồn lực nhân sự;

Năng lực tuyển dụng, tiến cử, đào tạo và đánh giá, khích lệ nhân viên;

Nắm rõ cách thức vận hành và quy trình quản lý nguồn lực nhân sự;

Năng lực quy hoạch quản lý và tố chức mạnh mẽ;

Thành thạo am hiểu luật;

Biết tiếng Trung, giao tiếp xử lý công việc bằng tiếng Trung;

Ưu tiên năng lực biểu đạt, truyền đạt chính xác, kỹ năng giao tiếp tốt;

Có tinh thần thực tế, đối xử chân thành, hòa nhã, chăm chỉ kiên nhẫn;

Thực thi tốt, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 - 20 triệu + Thưởng thành tích theo quý

Thưởng lễ/tết, tháng 13, Bhxh theo luật.

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm.

Review lương tháng 5 hằng năm.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM

