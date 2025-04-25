Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21 Tô Vĩnh Diện Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phân tích thị trường, xác định mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và xu hướng Tiktok để xây dựng chiến lược Marketing nhằm mục đích branding và push sale theo từng giai đoạn.
Sản phẩm là các mặt hàng Mẹ&Bé
Lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch sáng tạo, hiệu quả trên Tiktok, bao gồm các video ngắn, livestream, hợp tác với influencer, v.v.
Tối ưu hóa chiến dịch ads Tiktok dựa trên dữ liệu và hiệu suất.
Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ Tik Tok.
Xây dựng KPI, khen thưởng và giám sát thành viên trong team.
Quản lý ngân sách team.
Báo cáo hiệu quả của các chiến dịch Tiktok cho ban lãnh đạo và các bên liên quan.
Tham gia vào các hoạt động khác liên quan đến Marketing theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây dựng hoặc làm việc cùng Team Tik Tok trước đó ít nhất 1 năm.
Có khả năng tìm kiếm, phân loại nắm bắt các Trend trên môi trường mạng xã hội.
Sáng tạo, nhạy bén và có khả năng quản lý, đào tạo.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần teamwork.
Chủ động trong công việc, truyền được cảm hứng, năng lượng làm việc cho các bạn trong team.
Có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 10 - 15 triệu + % KPI Doanh số (Trao đổi thêm khi phỏng vấn).
Chế độ Bảo hiểm xã hội, thưởng lễ tết, lương tháng 13 đầy đủ
Lộ trình phát triển bản thân, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động teambuilding, liên hoan
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Thưởng theo đánh giá hiệu quả công việc 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 6, tòa nhà 21 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

